Hòa thượng Thích Thanh Quyết: Hiến mô, tạng thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ

Chiều 30/10, tại phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, ĐBQH Đoàn TP Hà Nội, cơ bản thống nhất với những đánh giá, nhiệm vụ và giải pháp trong báo cáo của Chính phủ. Đại biểu ghi nhận những kết quả đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự giám sát của Quốc hội và điều hành của Chính phủ.

Theo đại biểu, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất kinh doanh được quan tâm, việc làm và thu nhập của người dân được cải thiện. Đặc biệt, cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 334.000 căn. Các chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế và hoạt động đối ngoại cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Các ĐBQH tham dự phiên thảo luận tại hội trường chiều 30/10. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu nhấn mạnh, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tạo xúc động sâu sắc trong nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Góp ý về lĩnh vực giáo dục, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị Chính phủ bảo đảm đồng bộ các điều kiện để thực hiện đổi mới giáo dục. Theo báo cáo thẩm tra, cả nước hiện còn thiếu hơn 70.000 phòng học. Vì vậy, cần rà soát, ưu tiên đầu tư trường lớp, trang thiết bị, kinh phí vận hành và bố trí đủ giáo viên, tạo thêm cơ hội học tập, phát triển cho học sinh.

Đại biểu cũng đề nghị tháo gỡ những vướng mắc về điều kiện nhân sự, hợp đồng để có thể huy động chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động giáo dục. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và năng khiếu.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - ĐBQH TP Hà Nội. Ảnh: Media Quốc hội

Bên cạnh đó, cần chú trọng giáo dục trải nghiệm lịch sử, di sản văn hóa, qua đó nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, giúp học sinh hiểu và tự hào về truyền thống, cội nguồn dân tộc. Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đại biểu đề nghị Chính phủ tăng cường dự báo xu hướng ngành nghề trong tương lai, định hướng phát triển nguồn nhân lực phù hợp; đồng thời quan tâm đến những tác động tiêu cực của môi trường số, bảo đảm sự cân bằng và phát triển bền vững.

Đề cập dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi), Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho rằng đây là dự án luật mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Đại biểu nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu đúng ý nghĩa của việc hiến mô, bộ phận cơ thể người, tránh những suy diễn thiếu thông tin.

Theo đại biểu, trong quan niệm Phật giáo, việc hiến tặng một phần cơ thể để cứu sống người khác thể hiện tinh thần vị tha, từ bi, cứu khổ cứu nạn. Việc một người hiến tặng mô, tạng để giúp người khác được tiếp tục sống cũng là một nghĩa cử nhân văn, đáng trân trọng.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết, hàng nghìn tăng ni tại Học viện Phật giáo thường xuyên tham gia hiến máu, đăng ký hiến mô, tạng. Bản thân đại biểu cũng đã xin hiến tất cả, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia, trao cơ hội sống cho những người bệnh cần được ghép mô, tạng.