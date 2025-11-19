Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs sau khi tòa tuyên án

Sau một ngày xét xử, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER); Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị TAND TPHCM tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh này, Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) nhận mức án 3 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời xin lỗi tới những khách hàng đã tin tưởng và yêu thương mình nhưng đã bị các bị cáo lừa dối, gây hại đến sức khỏe.

"Chỉ vì biện pháp triển khai quá non nớt, vội vàng và thiếu trách nhiệm. Đây là bài học rất lớn cho bị cáo cũng như tất cả mọi người. Bị cáo cảm ơn Đảng, Nhà nước và cơ quan điều tra đã phát hiện kịp thời khiến sản phẩm kém chất lượng không tràn lan trên thị trường nhiều thêm ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người", Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói lời sau cùng.

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ trước sự quan tâm của truyền thông khi được dẫn giải ra khỏi phòng xử án.

Quang Linh Vlogs trong lời nói sau cùng cho biết, bản thân bị cáo đã nhận thức được mình là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Những lời nói của bị cáo đã làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng và những người tin tưởng mình, mua sản phẩm vì bị cáo.

Cũng bày tỏ ăn năn, Hằng Du Mục gửi lời xin lỗi tới khách hàng và mong các KOL khác trước khi quảng cáo sản phẩm cần kiểm chứng thông tin do nhà sản xuất cung cấp. Khi nhắc đến con nhỏ, Hằng nghẹn giọng, cho biết bị cáo là mẹ đơn thân, đang nuôi 2 con nhỏ.

Các bị cáo Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh cũng bày tỏ hối hận, xin lỗi các khách hàng đã tin tưởng vào sản phẩm, xin lỗi người thân về sai lầm của mình và mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Mẹ của Thùy Tiên được cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ hướng dẫn để được nhìn thấy con gái trước khi Thùy Tiên lên xe về trại giam.

Những người bạn của các bị cáo làm biểu tượng gửi gắm yêu thương cho bạn mình, trước khi xe đặc chủng rời đi. Ảnh: Phú Thọ.

Gần 18h, xe chở các bị cáo rời tòa án và nhanh chóng trở về trại giam.