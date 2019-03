Hóa giải những viên “đạn bọc đường” trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Thứ Sáu, ngày 15/03/2019 10:18 AM (GMT+7)

Trước khi ra đầu thú, Phan Sào Nam đã sử dụng người thân trực tiếp tác động để mua chuộc Đại tá Nguyễn Ngọc Vân cùng các điều tra viên, nhiều lần mặc cả để không bắt tạm giam và gợi ý cơ quan điều tra chỉ thu hồi tiền bất chính với số lượng ít, phần còn lại sẽ ăn chia... Nhưng với bản lĩnh của người cán bộ Công an, các cán bộ trực tiếp tham gia phá án đã chiến thắng trước sự cám dỗ, đưa vụ án ra ánh sáng...

Trăm kế để mua chuộc cán bộ

Cùng với việc trực tiếp xác minh, truy bắt Hoàng Thành Trung, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây “tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng bị bắt ban đầu ngoan cố, không khai ra Phan Sào Nam nhưng bằng kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục định hướng trong công tác điều tra, xét hỏi và trực tiếp đấu tranh với Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng và các đối tượng đại lý cấp 1; từ đó đã buộc các đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai báo hành vi phạm tội của Phan Sào Nam.

Khi có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Nam, ngày 12-9-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Sào Nam về tội “tổ chức đánh bạc” với vai trò chủ mưu, cầm đầu nhưng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã và đề nghị Văn phòng Interpol tiến hành truy nã quốc tế đối với Phan Sào Nam.

“Đây là đối tượng chính của vụ án, nếu không bắt giữ được sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong xử lý vụ án. Tôi đã gặp gỡ, tác động người nhà Phan Sào Nam, để người thân thuyết phục đối tượng đang trốn ở nước ngoài về Việt Nam đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh”, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân kể lại.

Trước khi ra đầu thú, đối tượng đã sử dụng người thân trực tiếp tác động để mua chuộc anh cùng cán bộ chiến sỹ nhiều lần với số tiền hàng triệu USD, mặc cả không bắt tạm giam và gợi ý cơ quan điều tra chỉ thu hồi tiền bất chính với số lượng ít, phần còn lại sẽ ăn chia...

Không mua chuộc được các thành viên trong ban chuyên án, biết không thể trốn tránh được pháp luật, ngày 27-10-2017, Phan Sào Nam ra đầu thú. Trong thời gian bị tạm giam, khi hết lệnh tạm giam lần thứ nhất, đối tượng tiếp tục tác động, mua chuộc, gây sức ép để cơ quan điều tra không gia hạn tạm giam lần 2, đồng thời thông qua dư luận để tác động, đe dọa nếu không thay đổi biện pháp ngăn chặn sẽ dùng các mối quan hệ gây sức ép với anh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khám xét trụ sở Công ty cổ phần CT&T.

Nhưng có lẽ đối tượng chưa hiểu về các anh các chị, những người chiến sĩ Công an đã được tôi luyện trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sẽ đi đến cùng để vạch trần cái ác, cái xấu. Đó cũng là danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân. Bản lĩnh người chiến sĩ công an đã chiến thắng sự quyến rũ của những viên “đạn bọc đường”.

“Niềm tin” của kẻ phạm tội

Quá trình Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip, ngày 1-9-2016, để tránh bị phát hiện, Nam và Dương đã thay thế game bài Rikvip sang game bài Tip.Club. Dương đã ký hợp đồng với Lê Thị Lan Thanh (SN 1981, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội) là Giám đốc Công ty Giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) vận hành cổng trung gian thanh toán cho game bài đánh bạc Tip.Club. Khi triệu tập, làm việc với Thanh, đối tượng lợi dụng việc đang mang thai, kiên quyết không làm việc với cơ quan điều tra và không thừa nhận hành vi “tổ chức đánh bạc” với vai trò giúp sức.

Nếu không xử lý được đối tượng Thanh thì vụ án mới chỉ giải quyết được mảng game bài Rikvip. Ban chuyên án đã tập trung củng cố tài liệu chứng minh hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, qua đó tiếp tục làm rõ các sai phạm của Công ty GTS. Quá trình thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ đã chứng minh được hành vi “mua bán trái phép hóa đơn” của Lê Thị Lan Thanh với số lượng trên 5.000 tỷ đồng; ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Lan Thanh và không áp dụng biện pháp tạm giam do Thanh đang mang thai.

Thanh là đối tượng rất ngoan cố, các điều tra viên tiếp tục dùng các biện pháp chứng minh nguồn tiền của đối tượng luân chuyển và những tài liệu khác. Từ các chứng cứ thu được, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ chứng minh Lê Thị Lan Thanh phạm tội “tổ chức đánh bạc”, ngày 31-12-2017 Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Thị Lan Thanh về tội “tổ chức đánh bạc”.

Từ tài liệu thu được khi khám xét phòng làm việc của Nguyễn Văn Dương, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một số cán bộ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình củng cố chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội để xử lý hành vi của những cán bộ sai phạm, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, chịu áp lực từ nhiều phía. Nhưng các cán bộ điều tra nhận thức rõ ràng rằng: “Đấu tranh xử lý các cá nhân sai phạm góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh của lực lượng công an, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, làm cho lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh là việc cần làm và làm đúng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, mặc dù bị nhiều áp lực nhưng các anh luôn giữ vững niềm tin. Bởi Công an tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Bộ”.

Phiên tòa xét xử vụ đánh bạc bằng công nghệ cao.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương; các cán bộ điều tra đã làm sáng tỏ vụ án, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào sự trong sạch vững mạnh của lực lượng công an.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã trực tiếp đấu tranh và khéo léo động viên để đối tượng bộc lộ nguồn tiền và tài sản bất chính đang che giấu. Qua nhiều lần tác động, Phan Sào Nam đã nhắn cán bộ quản giáo xin gặp Đại tá Nguyễn Ngọc Vân.

“Tôi đã vào trại tạm giam gặp Nam, từ đó Nam tâm sự về nguồn tiền thu lời bất chính, nơi đang cất giữ, xin được khắc phục hậu quả” - người chỉ huy chuyên án kể lại. Thời điểm đó, anh đã chỉ đạo điều tra viên củng cố chứng cứ, đồng thời chỉ đạo các mũi đi thu hồi tài sản. Kết quả đã thu hồi tài sản bất chính của Nam được gần 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra phát hiện Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền chuyển tiền để mua tài sản, đầu tư, gửi tiền những người thân để che giấu và hợp thức số tiền thu lời bất chính từ hoạt động “tổ chức đánh bạc” mà có; đã chỉ đạo khởi tố 8 bị can thêm tội “rửa tiền” với số tiền trên 1.000 tỷ đồng; 13 bị can thêm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Để đảm bảo tiến độ vụ án theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết thúc điều tra giai đoạn 1 trong quý III/2018; với trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao, nhiều đêm ông trăn trở suy nghĩ về biện pháp công tác cho hiệu quả và động viên anh em quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả điều tra giai đoạn I: Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ đường dây “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet gồm các đối tượng thuộc Công ty CNC, Công ty Nam Việt, Công ty VTC online; đã tổ chức 25 đại lý cấp 1; 5.877 đại lý cấp 2 và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc (tương ứng khoảng 14 triệu người ); làm rõ các khoản thu lời bất chính 9.853 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ, kê biên 1.832 tỷ đồng và 9 ô tô các loại.

Kết thúc quá trình điều tra đề nghị truy tố 105 bị can về 7 tội danh, gồm: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ án được xét xử sơ thẩm vào đầu tháng 11-2018, cấp phúc thẩm vào đầu tháng 3-2019.

Đấu tranh thành công chuyên án, xử lý các đối tượng trước pháp luật đã góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung và lực lượng công an nói riêng. Việc điều tra làm rõ vụ án đã loại bỏ được những cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức ra khỏi cơ quan quản lý nhà nước; góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Qua đấu tranh, chuyên án đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt.

Bên cạnh đó, việc khám phá thành công chuyên án đã phát hiện nhiều sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông. Từ đó kiến nghị cơ quan quản lý bịt kín những sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.