Chuyện chưa có trong hồ sơ vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Lời đe dọa bất thành

Thứ Tư, ngày 13/03/2019 13:00 PM (GMT+7)

Khi phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ bằng công nghệ cao bắt đầu diễn ra thì cũng là lúc những thông tin chưa có trong hồ sơ lần đầu được hé mở. Đó là những lời đe dọa, những cuộc mặc cả khi lằn ranh có tội hay không tội chưa thực sự rõ ràng.

Những cán bộ chiến sỹ Công an tham gia phá án đã phải đối mặt với những thách thức gì? Cuộc đấu trí với tội phạm khó khăn ra sao? Và cả những đêm mất ngủ của người cán bộ làm án... Phóng viên Báo ANTG sẽ chuyển đến độc giả câu trả lời để thấy rằng, cuộc chiến đấu chống tội phạm ngày càng phức tạp, nhiều cạm bẫy và đầy hiểm nguy.

Quá trình điều tra vụ án, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, trưởng ban chuyên án đã nhận được nhiều lời dụ dỗ, hứa hẹn, kể cả mua chuộc bằng tiền để đổi lấy sự im lặng...

Quang cảnh phiên xét xử.

Chạy đua cùng thời gian

Hành trình đưa hai ông trùm của đường dây đánh bạc là Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) và Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) cùng các đối tượng liên quan ra ánh sáng pháp luật là vô cùng khó khăn. Bởi, lực lượng phá án đã phải chịu sức ép ghê gớm từ nhiều phía. Đại tá Nguyễn Ngọc Vân chia sẻ những chi tiết đặc biệt bên lề vụ án đang được xét xử phúc thẩm.

Vào thời điểm đó, để đảm bảo tiến độ điều tra chuyên án, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã trực tiếp đề xuất Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định trưng dụng 60 điều tra viên và 120 cán bộ điều tra thuộc 20 đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ. Anh đã trực tiếp xây dựng kế hoạch và hướng dẫn phương pháp thu thập, củng cố chứng cứ để cán bộ hiểu và thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật và quy định của ngành.

Với tính chất phức tạp của vụ án, nếu để xảy ra sơ suất, đối tượng phát hiện thì toàn bộ dữ liệu lưu trữ để chứng minh hành vi phạm tội sẽ bị xóa bỏ. Vì vậy, anh đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập các tổ công tác cử điều tra viên và cán bộ trực tiếp xác minh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của Cục An ninh mạng, Công an tỉnh Phú Thọ xác định được đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip có quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ. Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Phan Sào Nam; Nguyễn Văn Dương; Lưu Thị Hồng (SN 1976), Tổng Giám đốc - Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC); Hoàng Thành Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt).

Các đối tượng đã câu kết, hợp đồng với các nhà mạng lớn như Viettel, Vinaphone, Mobifone... cho sử dụng thẻ cào viễn thông cho game bài đánh bạc; thành lập các cổng trung gian thanh toán điện tử; tổ chức 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc; tổ chức hoạt động đánh bạc từ ngày 18-4-2015, lôi kéo được hàng triệu người tham gia đánh bạc với số tiền rất lớn.

Đồng thời phát hiện hệ thống máy chủ của game bài Rikvip/Tip.Club đặt tại tầng 12, tòa nhà Internet thuộc Công ty dữ liệu VNPT - Tổng Công ty dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính, viễn thông Việt Nam và Công ty Viettel.

Tiếp tục xác minh đã phát hiện các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa có dấu hiệu tạo điều kiện, giúp sức cho Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đường dây “tổ chức đánh bạc”, “đánh bạc” trực tuyến trên mạng Internet.

Đi sâu vào xác minh, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam có mối quan hệ rất rộng, có tiềm lực kinh tế mạnh, lại rất giỏi về công nghệ... nên việc tổ chức đấu tranh lại càng khó khăn, phức tạp. Nếu chỉ một sơ suất, đối tượng sẽ hủy toàn bộ dữ liệu điện tử từ xa, không thể chứng minh được hành vi phạm tội của chúng; ngược lại đối tượng sẽ quay lại tạo dư luận, chống đối, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý.

Đại tá Nguyễn Ngọc Vân cho biết, để tập trung củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng đảm bảo đúng pháp luật, không để đối tượng tiêu hủy chứng cứ, anh đã dành nhiều thời gian, công sức và trí tuệ, tập trung chỉ đạo, trực tiếp đấu tranh khai thác với các đối tượng đã bắt giữ.

Theo đó, 10 tổ công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo 10 mảng cần tập trung điều tra xác minh gồm: Các đối tượng thuộc Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Các đối tượng thuộc Công ty VTC online do Phan Sào Nam cầm đầu. Các đối tượng thuộc Công ty Nam Việt do Đỗ Thị Bích Thủy - Giám đốc và Hoàng Thành Trung - Phó Giám đốc cầm đầu. Nhóm đối tượng tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm hoạt động phạm tội...

Đưa Phan Sào Nam ra tòa xét xử.

Đồng thời điều tra, xác minh các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone; Công ty giải trí số Việt Nam “GTS” vận hành game bài Tip.Club do Lê Thị Lan Thanh cầm đầu; các đại lý cấp 1, cấp 2; làm rõ các đối tượng đánh bạc có mức sát phạt lớn và một tổ tổng hợp kết quả điều tra.

“Cân não”

Trong quá trình củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dương và đồng phạm, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân cùng các điều tra viên và cán bộ điều tra đã phải chịu nhiều tác động, lôi kéo, mua chuộc, thậm chí đe dọa để làm giảm ý chí tấn công. Kể từ thời điểm chuyên án xác lập, Đại tá Vân luôn gắn bó, đồng hành cùng anh em, từ việc huy động 25 cán bộ điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ làm việc của Hoàng Thành Trung và những đối tượng liên quan tại Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt.

Tại thời điểm khám xét, Hoàng Thành Trung không có mặt nhưng cơ quan điều tra đã thu giữ được toàn bộ hệ thống máy chủ điều hành hệ thống đại lý, chăm sóc khách hàng, máy tính của hơn 40 nhân viên trong chi nhánh và thu giữ những tài liệu chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án.

Tiếp đó, 30 điều tra viên, cán bộ điều tra Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại Công ty CNC (tầng 5 và 6, tòa nhà ICON4, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Lúc này là khoảng 16h30, đường Cầu Giấy - Đê La Thành bắt đầu đông người.

Khi tổ công tác của Công an tỉnh Phú Thọ vào tòa nhà ICON4 chỉ có tài liệu làm căn cứ khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Khánh Hòa, nhân viên theo dõi hợp đồng của Công ty CNC. Chính vì thế, lực lượng phá án được chỉ đạo khẩn trương khám xét nơi làm việc của Nguyễn Khánh Hòa để thu thập chứng cứ, đồng thời giám sát những người liên quan khác trong Công ty CNC.

Lúc đầu Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng cùng một số nhân viên khác không chấp hành. Quá trình thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, Nguyễn Văn Dương có thái độ kiêu ngạo, hách dịch, thách thức: “Các ông ở đâu? Tôi chỉ làm trung gian thanh toán, có phạm tội gì mà ông cho anh em vào khám công ty tôi? Ông vào đây phải báo trước, nếu ông không chỉ đạo dừng thì hậu quả sau này ông phải chịu trách nhiệm”. Đối tượng còn liên hệ điện thoại cho một số người thân trong gia đình nhằm gây áp lực lên Cơ quan An ninh điều tra.

Đến khoảng 21h, khi đang thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Khánh Hòa, một điều tra viên báo cáo đã thu được tài liệu là Hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO ngày 1-4-2015 do Lưu Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CNC ký với Phan Sào Nam về việc cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ Win2All khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ Web Www. Rikvip.com (bản chất đây là hợp đồng hợp tác giữa Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương để tổ chức đánh bạc trên mạng Internet) và kèm theo phụ lục hợp đồng số 01 thể hiện việc phân chia lợi nhuận thu được.

Khi cầm tài liệu này đi xuống xe ô tô ở trước cửa tòa nhà, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân không khỏi lo lắng. Anh lập tức trao đổi với đồng chí Lã Ngọc Đức, Trưởng phòng An ninh điều tra: “Đức cho ý kiến tài liệu này đã đủ căn cứ bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng chưa?”. Sau một hồi suy nghĩ, đồng chí Đức trả lời: “Việc này do anh quyết định, chúng em sẽ thực hiện theo sự quyết định của anh”.

Đây là lần đầu tiên, Đại tá Vân chỉ đạo một vụ án đấu tranh với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng, nên để thận trọng chính xác, tránh oan sai trước khi quyết định, anh bàn bạc với nhiều đồng nghiệp, song đây là vấn đề khó nên không dễ đưa ra quyết định.

Lúc đó những suy nghĩ hiện ra trong đầu: “Nếu không bắt Dương và Hồng thì rất có thể đối tượng sẽ bỏ trốn ra nước ngoài, tiêu hủy toàn bộ tài liệu chứng cứ thì vụ án sẽ bế tắc, chuyên án đi vào ngõ cụt. Còn nếu bắt Dương và Hồng rồi nếu sau 9 ngày tạm giữ hình sự không chứng minh được hành vi phạm tội thì bản thân sẽ bị kỷ luật, thậm chí có thể bị điều tra vì làm oan đối tượng, đối tượng trả thù, vợ con tôi và gia đình sẽ bị ảnh hưởng”. Những trăn trở tiếp tục bủa vây bộ não của người cán bộ điều tra dù đã từng trải qua rất nhiều chuyên án phức tạp...

“Ông sẽ phải trả giá”

22h30’. Với niềm tin cá nhân, bản lĩnh của người lãnh đạo chỉ huy, dám làm dám chịu và với trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, trước 50 cán bộ chiến sỹ và điều tra viên ở đây đang trông chờ vào quyết định của mình, Đại tá Vân nghĩ và quyết định thà hy sinh bản thân mình chứ không để tội phạm đứng ngoài vòng pháp luật. Anh báo cáo, đề xuất đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho phép bắt và khám xét khẩn đối với Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng.

Được sự đồng ý của đồng chí Thứ trưởng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chia 2 tổ thực hiện lệnh bắt và khám xét. Khi các trinh sát khóa tay Dương, đối tượng cười rất kiêu ngạo và nói với Đại tá Nguyễn Ngọc Vân: “Ông sẽ phải trả giá cho việc này”.

Trong quá trình khám xét, đối tượng Dương cho khám một số phòng không phải là phòng làm việc chính của mình. Khi Đại tá Nguyễn Ngọc Vân yêu cầu Dương mở cửa phòng làm việc để khám xét, (phòng khóa, mở cửa bằng vân tay của Dương) đối tượng nhất định không chấp hành và nói với Phạm Tô Vũ, Phó Tổng giám đốc CNC nhờ liên hệ với một số nơi cầu cứu...

Khi nghe câu trả lời từ phía gọi điện thoại, Dương biết không thể trông chờ vào sự giúp đỡ nên chấp nhận mở cửa. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu được nhiều tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của Dương và một số cá nhân có liên quan; 2 sổ tiết kiệm trị giá 150 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương và những chứng cứ quan trọng khác.

Các thủ tục hoàn tất đúng vào lúc 0 giờ, tất cả cán bộ chiến sỹ đều đói và mệt. 120 suất xôi, nước uống được mua về ăn tại hiện trường. Trong lúc Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh khám xét, ở bên dưới tòa nhà có rất nhiều đối tượng xăm trổ đứng trước cổng.

Trong tình huống đó, để đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành nhiệm vụ, đảm bảo việc dẫn giải đối tượng Nguyễn Văn Dương, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân đã báo cáo đề xuất đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tăng cường thêm lực lượng và phối hợp với Công an TP Hà Nội chủ động ngăn chặn, phòng ngừa.

5h30’ sáng ngày 2-9-2018, công tác bắt, khám xét hoàn tất. Khi Nguyễn Văn Dương và Lưu Thị Hồng về Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, đồng hồ chỉ 7h30’.

Trong suốt 3 ngày xét hỏi, Dương có thái độ trơ lì và tin cơ quan điều tra buộc phải trả tự do khi hết thời gian tạm giữ, không hề hợp tác với cơ quan điều tra. Những ngày tập trung lực lượng củng cố chứng cứ để khởi tố Dương, các thành viên ban chuyên án chịu nhiều áp lực, tác động tới công tác điều tra.

Thậm chí, đàn em của Dương đánh tiếng qua các mối quan hệ: “Nếu bỏ qua cho Dương thì bao nhiêu tiền cũng chấp nhận, bằng không sẽ bị hại cùng gia đình”.