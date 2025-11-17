Sạt lở núi đè ôtô khách ở Khánh Hòa, 6 người chết

*Tiếp tục cập nhật

Gần 22h hôm qua, xe khách Phương Trang, 40 chỗ, biển số TP HCM, chở 32 người (gồm 2 tài xế, một phụ xe), chạy trên đèo Khánh Lê chạy hướng từ Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống Nha Trang (Khánh Hòa) để ra Quảng Ngãi. Khi đến địa phận thuộc Nam Khánh Vĩnh, khu vực đèo sạt lở, lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp khiến xe hư hỏng, biến dạng phần đầu, nhiều người mắc kẹt.

Lực lượng cứu nạn đang đưa nạn nhân ra khỏi ôtô. Ảnh: Minh Bằng

Bác sĩ Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh cho biết, đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu, đưa 19 người bị thương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Số hành khách còn lại không bị thương được đưa bằng xe khách để về bến Phương Trang ở Nha Trang. Trong 6 người tử vong, 4 nạn nhân được chở tới bệnh viện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và tỉnh Khánh Hoà.

Thời điểm này mưa lớn, sạt lở cả hai đầu trên đèo với khoảng cách gần 4 km, việc tiếp cận hiện trường khó khăn. Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe cứu nạn cùng 9 cán bộ, chiến sĩ tới điểm xảy ra sự cố, phối hợp lực lượng tại chỗ của địa phương. Hơn 0h lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường tai nạn.

Xe khách biến dạng sau khi bị đất đá vùi lấp. Ảnh: Minh Bằng

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết sự cố làm 6 người chết (3 nam, 3 nữ), trong đó đã được đưa ra khỏi xe 4 người, 2 nạn nhân còn kẹt lại dưới lớp đất đá, chưa thể cứu hộ ra ngoài; 19 người bị thương.

Đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang - Futabuslines, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn theo định vị trên hệ thống là vào khoảng 21h39 ngày 16/11. Xe khách bị nạn loại 34 phòng riêng (xe limousine) khi đang hành trình trên tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi. Ngoài nạn nhân là hành khách, hai tài xế và một nhân viên của nhà xe cũng bị thương, trong đó một lái xe chấn thương nặng.

Hiện trường sạt lở. Ảnh: Minh Bằng

Quốc lộ 27C dài 121 km, là tuyến huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang, xe chở khách du lịch giữa hai thành phố thường chọn cung đường này. Đèo Khánh Lê dài 33 km nằm trên tuyến thường sạt lở vào mùa mưa.

Vị trí sạt lở. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài ở các tỉnh miền Trung, gây ra một số vụ sạt lở. Gần đây nhất, tối qua đèo Khánh Sơn đoạn qua xã Cam An (Khánh Hoà) sạt lở, vùi lấp lán trại cùng ba người bên trong. Sự cố khiến một người chết, một bị thương, một nạn nhân mất tích. Thời điểm núi sạt, trong lán có 10 người.

Cách đây ba ngày, vạt núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bị sạt, đất đá chảy xuống suối, vùi nhiều chòi canh rẫy, ba người mất tích hiện chưa tìm thấy.