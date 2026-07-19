Khởi tố người mẹ giao xe máy cho con 15 tuổi, gây tai nạn chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thon (SN 1988, trú xóm Chum, xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Theo điều tra, ngày 2/5, Bùi Thị Thon đã giao xe mô tô cho con trai là B.T.T. (SN 2010) sử dụng, dù biết rõ cháu chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Khoảng 0h ngày 3/5, B.T.T. điều khiển xe mô tô chở theo B.A.Đ. (SN 2010, cùng trú xóm Chum, xã Nhân Nghĩa) lưu thông trên tuyến C, đoạn qua xóm Riệc, xã Nhân Nghĩa. Thời điểm này, trời mưa lớn, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế nhưng T. vẫn tiếp tục điều khiển xe, không giảm tốc độ hoặc dừng phương tiện để bảo đảm an toàn.

Khi lưu thông, xe mô tô lao xuống rãnh nước bên phải theo hướng di chuyển, khiến cả hai bị hất văng xuống taluy âm ven đường. Hậu quả, B.A.Đ. bị chấn thương sọ não. Dù được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nạn nhân đã tử vong vào ngày 8/5/2026 do vết thương quá nặng.