Hé lộ thông tin đặc biệt về chiếc điện thoại quay cảnh bạo hành trẻ ở Đà Nẵng

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 11:00 AM (GMT+7)

Bạo hành trẻ em Sự kiện:

Chiếc điện thoại đã được bán đi bán lại qua nhiều đời chủ. Hiện, công an đang tìm người tung clip lên mạng xã hội để phục vụ điều tra.

Ngày 28/5, đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng cho hay, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hồng (46 tuổi) chủ cơ sở trẻ Mẹ Mười (quận Thanh Khê) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác.

Vị Trưởng Công an quận cũng tiết lộ, đây là vụ việc gây bức xúc lớn trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục TP.Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Công an quận Thanh Khê sẽ điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chiếc điện thoại quay clip bà Hồng bạo hành đã qua tay nhiều chủ nhân. Cơ quan công an đang tìm người tung clip lên mạng để phục vụ điều tra.

Theo đại tá Hải, hiện cơ quan điều tra đã xác định được người quay clip và đã mời người này lên cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa xác định được người tung clip lên mạng xã hội. Bởi trước đó, chiếc điện thoại quay cảnh bà Hồng bạo hành trẻ em đã được bán đi bán lại nhiều lần, qua nhiều đời chủ nên việc xác định người đăng tải clip lên mạng xã hội là rất khó.

"Việc tìm người tung clip lên mạng xã hội là việc mà trong quá trình điều tra phải xác minh để làm rõ những hành vi sai phạm của bà Hồng, chứ không phải là tìm người phát tán clip để xử lý…", đại tá Hải thông tin rõ.

Về người quay clip, cơ quan công an đã xác định được đây từng là 1 bảo mẫu làm việc trong cơ sở Mẹ Mười này. Và clip được bảo mẫu này quay từ tháng 4/2018, nhưng chưa rõ lý do vì sao mãi đến tháng 5/2018 đoạn clip mới xuất hiện trên mạng xã hội.

Cũng liên quan đến người quay clip này, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Nguyễn Thanh Xuân đã phải đính chính phát ngôn của mình khi nói rằng sẽ "xử lý" người quay clip vì tại sao quay từ tháng 4/2018 mà mãi đến tháng 5/2018 clip mới xuất hiện rộng rãi trước dư luận.

Ông Xuân sau đó đã nói rằng, phát biểu ấy của ông là không rõ ràng khiến dư luận hiểu nhầm. Cụ thể, ý ông này là: "Nếu cơ quan chức năng điều tra, xác minh việc tung clip lên mà đúng, cung cấp chứng cứ để xử lý nạn bạo hành thì xứng đáng được tuyên dương, khen thưởng. Còn nếu tung lên không phải vì động cơ trong sáng phải răn đe, giáo dục chứ không phải xử lý là hình sự"

Như tin đã đưa, ngày 21/5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip và nhiều hình ảnh ghi lại cảnh 2 người phụ nữ, một người mặc đầm trắng sọc đen và một người khác mặc áo màu đỏ dài tay bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà, liên tục đổ thức ăn vào miệng.

Khi bé trai này khóc, người phụ nữ quăng chiếc khăn phủ lên mặt bé và đánh liên tục vào mặt. Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ có hành vi bạo lực với trẻ em được xác định là bà Đinh Thị Hồng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc rút giấy phép, đóng cửa nhóm trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.