Hé lộ nguyên nhân nhiều xe ô tô bị súng tự chế bắn vỡ kính trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã điều tra, xác minh làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến việc sử dụng súng hơi tự chế bắn vỡ kính xe ô tô trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh.

Kính xe ô tô bị rạn nứt chằng chịt sau khi bị 'vật thể lạ' bay vào.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi hình ảnh một số ô tô khi di chuyển đến khu vực nút giao CT06 trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh (thuộc phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) bất ngờ bị vật thể lạ bắn vào kính chắn gió khiến kính xe bị vỡ. Vụ việc gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đặc biệt đối với lái xe và hành khách lưu thông trên tuyến đường này.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) và Công an phường Liên Hòa nhanh chóng điều tra, xác minh.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, đối tượng đã sử dụng súng hơi nén khí tự chế bắn bi sắt vào kính ô tô. Đây là loại vũ khí có tính sát thương cao, khi bắn vào phương tiện đang di chuyển có thể gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Hai đối tượng Đặng Quang Đạo và Đặng Văn Điển tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh và bắt giữ 2 đối tượng, gồm:: Đặng Quang Đạo (SN 1997), Đặng Văn Điển (SN 2004, đều cùng trú tại khu Yên Hải 2, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Điển khai nhận, bản thân mượn khẩu súng tự chế của Đặng Quang Đạo để bắn chim tại khu vực ven cao tốc. Tuy nhiên, do đạn lạc đã bắn vào nhiều xe ô tô đang lưu thông trên đường.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".