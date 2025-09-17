Một camera mới lắp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 'bắt' hơn 2.000 vi phạm

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), qua trích xuất dữ liệu từ một camera vừa được lắp đặt trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, từ 19h ngày 1/9 đến 0h ngày 13/9/2025, Trung tâm Chỉ huy giao thông thuộc Cục đã ghi nhận 67.638 lượt phương tiện lưu thông. Trong số này, hệ thống đã phát hiện tới 2.004 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, hành vi không thắt dây đai an toàn chiếm tỷ lệ áp đảo với 1.813 trường hợp, tương đương 90,46% tổng số vi phạm. Ngoài ra, có 28 trường hợp bị phát hiện vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại và 743 trường hợp vi phạm khác. Khi phân tích theo nhóm phương tiện, lái xe kinh doanh vận tải chiếm tới 1.261 trường hợp (62,93%), trong khi lái xe cá nhân chiếm 742 trường hợp (37,07%).

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngay sau khi camera được đưa vào vận hành, số lượng vi phạm ghi nhận khá cao. Tuy nhiên, sau khi đơn vị tiến hành tuyên truyền, thông tin rộng rãi về việc xử lý vi phạm qua hệ thống giám sát, tình trạng này đã giảm dần theo từng ngày. Điều đó cho thấy tác động trực tiếp của công nghệ giám sát đối với ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và công an địa phương triển khai lắp đặt hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và khu vực đô thị. Việc mở rộng hệ thống giám sát không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trước hết là để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của chính người lái xe, đồng thời bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Nếu coi thường các quy định, biến vi phạm thành thói quen xấu, hậu quả để lại có thể là những mất mát không thể bù đắp.