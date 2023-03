Hé lộ bảng biểu chia tiền hối lộ của trung tâm đăng kiểm ở Phú Yên

Chiều cùng ngày, 4 đối tượng trong nhóm bị can nêu trên đã bị bắt tạm giam là Phan Trung Hiếu (SN 1976, trú ở xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt; Phạm Xuân Hưng (SN 1991, trú ở khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), hiện là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 78-02D cùng đăng kiểm viên Võ Quốc Nhiên (SN 1995, trú ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), thủ quỹ Nguyễn Thị Phấn (SN 1986, trú ở thôn Tân Thành, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công bố quyết định khởi tố biị can và lệnh bắt tạm giam Phan Trung Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt.

Bị can thứ 5 bị khởi tố là Lê Tự Trị (SN 1972, trú ở 170 Nguyễn Thị Định, khu phố 5, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 78-02D, đương nhiệm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 85-02D của Công ty CP thương mại dịch vụ kỹ thuật Khải Hưng ở tỉnh Ninh Thuận, đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận bắt tạm giam trong ngày 16/3 về tội danh “Nhận hối lộ”.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Hưng, Võ Quốc Nhiên.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, Trung tâm đăng kiểm 78-02D được Cục đăng kiểm – Bộ GTVT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm xe cơ giới từ ngày 2/10/2020. Trung tâm này thuộc Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt do bà Ngô Thị Thu Hằng làm chủ, ông Phan Đình Thám làm Tổng Giám đốc, Phan Trung Hiếu làm Phó Tổng Giám đốc. Từ tháng 10/2020 đến tháng 4/2021, doanh nghiệp này thuê ông Lê Tự Trị làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 78-02D, từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022 ông Nguyễn Châu Kim Long làm Giám đốc và từ tháng 10/2022 đến nay ông Phạm Xuân Hưng làm Giám đốc. Những người này vừa làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 78-02D, vừa đảm nhiệm tổ trưởng dây chuyền kiểm định, ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới đảm bảo tiêu chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khám xét Trung tâm đăng kiểm 78-02D

Trong quá trình điều tra những dấu hiệu sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm 78-02D, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên xác định các Giám đốc Trung tâm Lê Tự Trị, Nguyễn Châu Kim Long, Phạm Quốc Hưng cùng đăng kiểm viên Võ Quốc Nhiên thống nhất với tập thể lãnh đạo Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt nhận hối lộ từ 100.000 – 400.000 đồng đối với những trường hợp xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật về đèn chiếu sáng, lốp, phanh, khí thải; nhận hối lộ từ 1-3 triệu đồng đối với những trường hợp xe cơ giới tự ý cải tạo cơi nới thùng xe.

Để thực hiện hành vi sai phạm nêu trên, Trị, Long, Hưng, Nhiên không làm đúng quy trình 5 bước kiểm định theo quy định tại Thông từ 70/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 của Bộ GTVT.

Cụ thể là nhóm đối tượng này sử dụng xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn khí thải để thay thế xe không đạt tiêu chuẩn; phanh xe không hiệu quả thì đăng kiểm viên đạp nhẹ phanh mà không đạp gấp, chụp ảnh từ phía sau đối với xe tự ý cải tạo cơi nới mà không chụp nghiêng 45 độ như quy định…

Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt và cũng là Trung tâm đăng kiểm 78-02D - nơi xảy ra hành vi nhận hối lộ.

Số tiền nhận hối lộ được các chủ xe đưa cho thủ quỹ Nguyễn Thị Phấn quản lý, theo dõi, đến cuối tháng chia tỷ lệ từ 17-20% cho tổ đăng kiểm; 5% cho nhân viên nghiệp vụ, kế toán; 3% cho nhân viên dán tem kiểm định; phần còn lại của tập thể lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 78-02D và Công ty TNHH đăng kiểm Bách Việt.

Theo đó, từ giữa tháng 10/2020 đến giữa tháng 10/2022, các đối tượng nêu trên đã nhận hối lộ của nhiều chủ xe ô tô với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng để bỏ qua những lỗi vi phạm về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận kiểm định. Trong số đó ông Phan Trung Hiếu đã nhận 40 triệu đồng, Lê Tự Trị nhận 25 triệu đồng, Phạm Xuân Hưng, Võ Quốc Nhiên nhận mỗi người 125 triệu đồng, Nguyễn Thị Phấn nhận gần 5,6 triệu đồng...

Như Báo CAND đã thông tin, trước đó vào ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm đăng kiểm 78-02D để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/he-lo-bang-bieu-chia-tien-hoi-lo-cua-trung-tam-dang-kiem-o-phu-yen-i686877/