CSGT phát hiện nhiều xe khách dùng giấy đăng kiểm giả

Khởi tố nhiều nhà xe xài giấy đăng kiểm giả Theo một cán bộ điều tra, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã tiếp nhận sáu vụ xe khách sử dụng, làm giả sổ đăng kiểm. Công an đã khởi tố năm vụ, còn lại đang trong quá trình điều tra. “Hầu hết đối tượng vi phạm đều viện cớ rằng do đăng kiểm khó khăn nên làm giả nhằm đối phó, qua mặt lực lượng chức năng khi di chuyển trên đường” - cán bộ này cho hay. Gần đây, ngày 1-3, lực lượng thuộc Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (TP Đà Nẵng) phát hiện xe tải 51D-137.80 sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và tem đăng kiểm, tem phí đường bộ giả nên đã bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu điều tra, xử lý. Trước đó, ngày 27-2, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Phước phát hiện xe khách 51B-277.29 sử dụng giấy kiểm định scan, tem kiểm định giả. CSGT đã tạm giữ xe, 13 hành khách được chuyển sang một xe khách khác để tiếp tục hành trình. ...................................... Có thể hàng trăm ngàn xe quá hạn đăng kiểm tháng 3-2023 Với 6/31 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, trong tháng 3-2023, Hà Nội có 78.647 xe dự kiến quá hạn không được kiểm định. Tại TP.HCM, 10/19 trung tâm đăng kiểm với 22/48 dây chuyền hoạt động thì số xe dự kiến quá hạn không được kiểm định là 29.948 xe. Nếu khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định tiếp tục giảm chỉ còn một nửa, trong tháng 4-2023, dự kiến số xe quá hạn kiểm định này của Hà Nội lên tới 87.928 xe và TP.HCM là 70.715 xe. Cục Đăng kiểm đang đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này. (Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam)