Khởi tố Giám đốc và Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Hải Dương

Theo Công an tỉnh Hải Dương, quá trình điều tra mở rộng vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 34-05D (địa chỉ xã Liên Hồng, TP Hải Dương), trong các ngày 8-3 và 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D, địa chỉ xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-04D

3 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Phú Nam (SN 1979), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D; Đỗ Văn Kiên (SN 1991), Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 34-04D; Nguyễn Văn Phúc (SN 1990), Giám đốc Công ty TNHH ôtô Alpha, là bị can trong vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 34-05D.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 2 Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D là Bùi Trọng Quyền Anh và Hà Văn Toàn; bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Văn Phúc (SN 1990, thường trú tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là Giám đốc Công ty TNHH ôtô Alpha (địa chỉ trụ sở tại khu dân cư số 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức), văn phòng làm việc ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (cùng TP Hà Nội).

Ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Văn Năng (SN 1983, thường trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương) là Giám đốc Công ty TNHH Thiên An.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Phúc, Phạm Văn Năng đã thông đồng với lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 34-05D lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới...

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

