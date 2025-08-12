Hanoi Metro xin lỗi về sự việc nhân viên 'cấm hành khách mang xe đạp điện lên tàu'

Công ty Hanoi Metro (đơn vị quản lý, vận hành 2 tuyến tàu điện) cho biết, với mục tiêu cung cấp cho nhân dân thủ đô và khách du lịch một dịch vụ vận tải đường sắt đô thị an toàn - thuận tiện - thân thiện môi trường, Hanoi Metro liên tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện những giải pháp quản lý và công nghệ khác nhau, trong đó có nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia, đô thị trên thế giới về phục vụ hành khách mang theo xe đạp đa dụng (xe đạp gấp) có gắn pin Lithium lên tàu.

“Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết trên các tuyến đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm không cho mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu hoặc nếu cho mang lên thì có quy định rất cụ thể về công suất pin hoặc phải tháo pin ra trước khi mang lên tàu” – đại diện Hanoi Metro thông tin.

Hành khách mang xe đạp gấp lên tàu Cát Linh - Hà Đông thời gian qua. Ảnh: Thúy Hà

Tuy nhiên, Hanoi Metro khẳng định, cho đến thời điểm hiện nay (12/8/2025) Công ty chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị số 2A (Cát Linh - Hà Đông) và 3.1. (Nhổn - Cầu Giấy).

Giải thích cho việc một số nhân viên, cán bộ sáng nay đã có thông tin đến người dân về việc cấm mang xe điện lên tàu, Hanoi Metro cho rằng, trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, một số cán bộ, nhân viên của Công ty chưa quán triệt đầy đủ, đã thông báo về việc không phục vụ hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị vào buổi sáng ngày 12/8.

“Việc này làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công ty đã yêu cầu tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn pin Lithium) được lên tàu để thuận tiện trong việc kết nối chuyến đi hằng ngày cho đến khi có quy định chính thức” - Hanoi Metro thông tin.

Để xảy ra sự việc trên, Hanoi Metro cũng cho biết, đơn vị chân thành xin lỗi quý khách nói chung và những hành khách mang xe đạp gấp sử dụng pin Lithium nói riêng. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp phù hợp để có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành khách đi tàu trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 12/8, nhiều hành khách đi tàu bất ngờ nghe thấy hệ thống loa tại nhà ga Cát Linh thuộc tuyến tàu metro Cát Linh - Hà Đông phát đi thông tin cho biết, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, Hanoi Metro cấm hành khách mang xe đạp điện lên tàu. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý.

Một số nhân viên trực bán vé cho biết, quy định nêu trên được triển khai từ ngày 12/8, tuy nhiên do là ngày đầu nên vẫn linh hoạt cho những hành khách đi xe đạp điện tiếp tục mang theo xe đạp điện lên tàu.