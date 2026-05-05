Chủ tịch Hà Nội: "Xã, phường xã hội chủ nghĩa là nơi người dân có thể sống, làm việc, tạo thu nhập tại chỗ"

Tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo đã xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội đưa ra 54 tiêu chí, 8 trụ cột xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa

Trước đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đề án được xây dựng dựa trên kết hợp giữa lý luận và tổng kết thực tiễn trong nước, quốc tế; khảo sát thực địa tại nhiều xã, phường của Hà Nội; đồng thời tham chiếu các mô hình phát triển tương đồng.

Ngày 29/4, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội dự thảo Đề án cùng báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố gửi Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy.

Quang cảnh phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo, Tổ công tác xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại TP Hà Nội.

Theo dự thảo, “xã, phường xã hội chủ nghĩa” được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính, mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn.

Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đáng chú ý, mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo tổng hợp, quan trọng nhất.

Dự thảo Đề án dài 65 trang, gồm 3 phần và 5 phụ lục, xây dựng hệ thống 54 tiêu chí có thể đo lường và kiểm chứng trong thực tiễn. Các tiêu chí bao trùm từ kinh tế, việc làm, thu nhập đến hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân.

Trong đó, hai chỉ số tổng hợp quan trọng là hạnh phúc và sự hài lòng được bổ sung như tiêu chí cốt lõi, phản ánh chất lượng phát triển một cách toàn diện.

Mô hình được cấu trúc quanh 8 nội dung trọng tâm: xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, con người; xây dựng môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại phiên họp.

Về phương án triển khai, Đề án đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí, như: tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa.

Theo cơ quan soạn thảo, yếu tố quyết định không chỉ là điều kiện sẵn có, mà là cam kết chính trị, năng lực thực thi và khả năng tạo ra kết quả có thể nhân rộng.

Danh mục triển khai dự kiến gồm 19 dự án trọng tâm, tập trung vào hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và môi trường. Đồng thời, Đề án cũng đề xuất cơ chế huy động nguồn lực linh hoạt, kết hợp ngân sách nhà nước với xã hội hóa.

Mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển, chú trọng yếu tố sinh kế của người dân

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá việc nghiên cứu xây dựng mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” là một hướng đi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh mới.

Ông nhấn mạnh, mô hình phải gắn với thực tiễn địa bàn, đặc biệt là bảo đảm sinh kế cho người dân. “Không chỉ là nơi cư trú, mà phải là không gian phát triển kinh tế - xã hội, nơi người dân có thể sống, làm việc, tạo thu nhập tại chỗ và kết nối với các khu vực khác”, ông nói.

Theo đó, Đề án cần làm rõ cấu trúc không gian phát triển, gắn với các khu chức năng như đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch; đồng thời bổ sung các kịch bản phát triển dài hạn để tăng tính khả thi.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội khẳng định, Thủ đô hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai thí điểm, khi hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các định hướng lớn từ Trung ương, các quy định mới về phát triển Thủ đô, cùng với quy hoạch dài hạn đã được thông qua.

Qua nghiên cứu và thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với nội dung dự thảo Đề án. Mô hình được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa vào điều kiện thực tiễn cấp cơ sở, hướng tới hình thành các quan hệ kinh tế - xã hội mới, phù hợp mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: đây là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt, cần nghiên cứu xin ý kiến các cơ quan Trung ương, các cơ quan Đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận.

TP Hà Nội tiếp tục rà soát hệ thống tiêu chí bảo đảm vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường và bám sát định hướng phát triển chung. Đặc biệt, khi triển khai, mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.