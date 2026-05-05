Diễn biến nóng vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM

Chiều 5-5, UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) cho biết đến nay sức khỏe bé trai đã ổn định, không còn hôn mê. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan, phía bệnh viện để tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc cháu.

Theo thông tin ban đầu, bé trai tên N.G.K. (SN 2024). Người mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và người yêu là Danh Chơn (SN 1996).

Hai đối tượng không phải người địa phương, mới chuyển đến xã Hòa Hiệp làm việc thời vụ. Được biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam các đối tượng để tiếp tục làm rõ.

Hình ảnh bé K. bị bạo hành, gây thương tích

Trước đó, ngày 2-5, lực lượng chức năng nhận tin báo về vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Nạn nhân là bé trai sinh năm 2024, được phát hiện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, với nhiều vết bầm dập và gãy xương, phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa cháu bé đến cơ sở y tế, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ liên quan.

Ngày 4-5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp đã họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao Công an xã chủ trì, phối hợp các đơn vị khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận chuyên môn và đoàn thể cử cán bộ theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình.

Bên cạnh đó, các chi bộ, ban ngành và ấp được giao tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em cũng được yêu cầu đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa các vụ việc tương tự.