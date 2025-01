Vụ trúng số độc đắc bị từ chối trả thưởng: Tòa án đang thụ lý vụ kiện dân sự

Ngày 10/1, trao đổi với PV Báo CAND, ông Mai Văn Phú, Chánh án TAND thị xã Hương Thủy (TP Huế) cho biết, Tòa đang thụ lý vụ kiện dân sự do bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế (viết tắt là Công ty XSKT Huế) trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt.

Tờ vé trúng giải đặc biệt của bà Nguyệt bị Công ty XSKT Huế từ chối trả thưởng.

Khi hỏi thời gian dự kiến xét xử vụ án có kịp diễn ra trước Tết Nguyên đán 2025 hay không thì ông Mai Văn Phú cho rằng, Tòa đang thực hiện theo quy trình tố tụng.

Được biết, TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) vừa có thông báo gửi Viện KSND thị xã Hương Thuỷ và các bên liên quan về việc thụ lý vụ án dân sự tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết. Nguyên đơn trong vụ án là bà Nguyễn Thị Nguyệt và bị đơn là Công ty XSKT Huế.

“Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, bị đơn phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập nếu có. Trường hợp cần gia hạn phải có đơn xin gia hạn gửi Toà án nêu rõ lý do để xem xét. Hết thời hạn, người nhận được thông báo không nộp cho Toà án ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện thì Toà căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật”, thông báo của TAND thị xã Hương Thuỷ nêu rõ.

Công ty XSKT Huế sau khi họp và xem xét đã quyết định không trả thưởng cho bà Nguyệt.

Trước đó, TAND thị xã Hương Thuỷ đề nghị bà Nguyệt bổ sung chứng cứ, tài liệu là kết quả giám định tờ vé số bà Nguyệt mua có số dự thưởng trúng giải đặc biệt. Bà Nguyệt liên hệ với cơ quan Công an đề nghị cung cấp kết quả giám định nêu trên nhưng bị từ chối bởi lý do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết TP Huế là đơn vị yêu cầu giám định. Do đó, cơ quan Công an chỉ cung cấp kết quả giám định cho Công ty XSKT Huế.

Sau đó, Công ty XSKT Huế đồng ý cung cấp cho bà Nguyệt thông báo kết quả giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt mang số dự thưởng 386552 (F) do cơ quan Công an thực hiện. Kết quả giám định cũng được bà Nguyệt nộp bổ sung cho TAND thị xã Hương Thuỷ….

Như Báo CAND đã đưa tin, vào ngày 14/10/2024, bà Nguyệt mua 2 tờ vé số do Công ty XSKT Huế phát hành. Tại kỳ quay thưởng cùng ngày, tờ vé số mang số dự thưởng 486552 (F) trúng giải phụ đặc biệt, dù bị rách nhưng bà Nguyệt vẫn được trả thưởng 50 triệu đồng. Còn tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng không được trả thưởng do tờ vé bị rách phía dưới góc phải.