Hàng vạn người đội mưa mừng lễ Phật Đản 2022

Tối 15/5, hơn 2 vạn phật tử, du khách thập phương đã không quản ngại mưa gió, có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để mừng lễ Phật Đản 2022.

Phật Đản hoặc Vesak (trong tiếng Phạn) có nghĩa là ngày sinh của đức Phật - ngài sinh ra tại vườn Lâm tì ni vào năm 624 TCN, mỗi quốc gia theo đạo Phật sẽ có những mốc thời gian tổ chức lễ Phật Đản khác nhau nhưng thường sẽ diễn ra vào ngày 8/4 âm lịch hoặc 15/4 âm lịch.

Nằm trong chương trình Phật Đản 2022, chùa Tam Chúc cũng đã tổ chức lễ rước xá lợi với đoàn rước dài hơn 6km, cầu cho quốc thái dân an, hòa bình trường tồn, chúng sinh an lạc. Mặc dù từ chiều ngày 15/5 thời tiết tại đây chủ yếu là mưa vừa và mưa to nhưng đã có khoảng hơn 2 vạn phật tử, khách thập phương có mặt tại chùa Tam Chúc.

Đoàn rước xá lợi từ nhà khách Thủy đình tới điện Tam thế kéo dài 6km.

Rất đông phật tử, du khách không ngại mưa gió, đường sá xa xôi đã tới Tam Chúc dự lễ Phật Đản 2022.

Chùa Tam Chúc cũng đã huy động 100% xe điện, thuyền và bố trí hơn 1 vạn suất cơm chay miễn phí cho các phật tử. Toàn bộ việc di chuyển vào ngày lễ sẽ được miễn phí.

Mặc dù buổi lễ diễn ra vào lúc 7h tối nhưng ngay từ 3-4h chiều, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực làm lễ.

Toàn cảnh buổi lễ nhìn từ trên cao. Do thời tiết không thuận lợi nên phần thả hoa đăng đã không được diễn ra nhằm đảm bảo an toàn cho phật tử và du khách.

Hơn 2 vạn người đã có mặt tại chùa Tam Chúc ngày 15/5, mừng lễ Phật Đản 2022.

Các tình nguyện viên thắp hoa đăng, chuẩn bị cho buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ gồm có đại diện Hội Phật giáo Việt Nam, đại diện chùa Tam Chúc, Bái Đính... cùng một số lãnh đạo tỉnh Hà Nam.

Nghi thức phổ biến của Lễ Phật Đản đã xuất hiện cách đây hơn 2.500 năm.Đó là một cử chỉ, một hành động để tỏ lòng tôn kính, hân hoan của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này.

Phó thụ trì chùa Tam Chúc - Thượng tọa Thích Minh Quang dẫn đầu đoàn rước xá lợi.

