Hàng loạt villa ở Hà Tĩnh đổ sập sau bão, tỉnh giao công an trưng cầu giám định

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc xử lý sự cố tại Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (thuộc địa bàn hai xã Tiên Điền và Cổ Đạm), nơi có hàng chục căn biệt thự bị đổ sập, hư hỏng sau cơn bão số 10 năm 2025.

Hàng loạt căn biệt thự tại biển Xuân Thành sập đổ, hư hỏng nặng nề trong bão số 10.

Theo văn bản số 5350/UBND-KT2 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kí ban hành, Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao khẩn trương thực hiện các thủ tục trưng cầu giám định sự cố đối với dự án có 23 căn biệt thự bị sập đổ, hư hỏng sau bão. Kết quả giám định phải gửi về Sở Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6.

Việc giám định nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ sập, hư hỏng của các biệt thự và làm căn cứ xử lý trách nhiệm liên quan.

Giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành và các đơn vị liên quan thực hiện việc khắc phục sự cố dự án theo đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 3/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đôn đốc tập trung khắc phục Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành.

Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện khắc phục sự cố trước ngày 30/4/2026, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Trước đó, sự cố xảy ra trong các ngày 27 - 29/9/2025, khi bão Bualoi đổ bộ vào khu vực ven biển Hà Tĩnh. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy 23 căn biệt thự giáp biển bị sập đổ một phần hoặc hư hỏng nặng. Một số hạng mục khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng cho biết có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố con người. Chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp, mà xây dựng phương án kè khác chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giải pháp thiết kế của tuyến kè không phép được xác định là không bảo đảm khả năng chịu lực. Ngoài ra, quá trình thi công kè cũng bị kết luận là chưa tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế, không chuẩn so với bản vẽ hoàn công.