Mưa đá to bằng quả trứng đổ xuống Nghệ An

Khoảng 16h15 ngày 1/5, xã Yên Thắng, Yên Hòa, xảy ra giông lốc kèm mưa trong hàng chục phút. Đường kính viên đá 3-4 cm rơi xuống các mái nhà tạo ra tiếng động lớn, một số chỗ đá phủ dày trên đất 2-3 cm.

Tại xã Yên Thắng, mưa đá kéo dài hơn 10 phút kèm giông lốc trong hai tiếng quét qua 7 bản khiến hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng ngói, thủng mái tôn. Chị Lô Thị Cúc Phương, trú bản Pủng, cho biết nhiều viên đá to bằng quả trứng gà. "Tôi hứng được cả chậu đem vào bỏ tủ thay đá lạnh", chị nói.

Người dân gom đá từ trận mưa rồi đem bỏ tủ lạnh. Ảnh: Hùng Lê

Ở các huyện Kỳ Sơn, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, chiều nay cũng xuất hiện mưa giông sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ đến 40 độ C. Ông Nguyễn Văn Tâm, 42 tuổi, trú huyện Đô Lương, ví đây như "cơn mưa vàng giải nhiệt" sau chuỗi ngày oi bức.

Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An Nguyễn Trường Thành lý giải đây là thời điểm giao mùa nên các huyện miền núi thường xảy ra mưa đá kèm giông lốc. Đơn vị đang yêu cầu các huyện bị ảnh hưởng thống kê thiệt hại để lên phương án hỗ trợ.

Một ngôi nhà ở huyện Tương Dương vỡ mái ngói sau trận mưa đá chiều 1/5. Ảnh: Hùng Lê

Một tháng qua, các huyện biên giới phía tây Nghệ An thường xuất hiện mưa đá, lốc xoáy. Ngày 13-15/4, lốc xoáy kèm mưa đá kéo dài 15-20 phút tại các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Huồi Tụ, Bắc Lý... khiến hơn 440 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; 115 ha lúa, hơn 940 ha ngô, hoa màu và 880 ha rừng bị thiệt hại.

Mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh (tháng 9-11) và từ lạnh sang nóng (tháng 3-5). Huyện Kỳ Sơn địa hình núi cao, rừng đan xen, là điều kiện lý tưởng cho đối lưu phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích, gây ra mưa đá.

Nghệ An nắng nóng kéo dài trong 5 ngày qua, phổ biến 35-38 độ C, nhiều nơi hơn 40 độ C, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, độ ẩm trong không khí thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp hội tụ gió nên ngày và đêm 1/5, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông, cục bộ có mưa 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

