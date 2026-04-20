Hàng loạt cây xanh chết khô ở công viên trung tâm

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân, tại công viên Bồng Sơn (phường Thành Sen) xuất hiện tình trạng cây xanh chết khô hàng loạt, trong đó có cả cây cổ thụ.

Bồng Sơn là một trong những công viên lớn nhất ở trung tâm Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực hồ Bồng Sơn, hàng loạt cây cao lớn đứng khẳng khiu, thân xám bạc, vỏ bong tróc từng mảng, nhiều cây có dấu hiệu mục rỗng.

Một số cây nghiêng nhẹ, có nguy cơ đổ gãy, đặc biệt khi có mưa lớn hoặc gió mạnh. Nhiều người dân khi đi tập thể dục tỏ ra lo lắng, hạn chế di chuyển gần nơi có cây chết.

Hàng cây chết khô trong công viên.

Cây bị chết khô, chưa được xử lý.

Dãy cây được trồng thẳng hàng, không giống như cây "gửi tạm".

Cây chết xuất hiện rải rác trong công viên.

Theo phản ánh, tình trạng cây chết không chỉ xuất hiện tại một vài điểm mà rải rác trong công viên. Nhiều cây đã chết khô từ lâu nhưng chưa được xử lý, chặt hạ hoặc thay thế.

Thân cây lớn bị khô, vỏ cây mục rỗng, bong tróc.

Một gốc cây có gắn mã số cũng bị chết khô.

Bà Tuyết (trú phường Thành Sen) cho biết, buổi chiều bà thường đạp xe quanh hồ Bồng Sơn và thấy nhiều cây bị chết khô. “Thời gian đầu mới trồng, cây vẫn phát triển bình thường, nhưng sau đó lại chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, nhìn rất xót xa", bà Tuyết chia sẻ.

Một số cây cổ thụ chết khô trong công viên.

Ông Trần Văn Minh (phường Thành Sen) cho hay ông thường đi bộ, đạp xe quanh hồ Bồng Sơn. Nhiều tháng nay, trong công viên, hàng loạt cây chết khô, bong vỏ, có nguy cơ mục rỗng. Nếu không xử lý kịp thời, mùa mưa bão cây đổ ngã có thể gây mất an toàn.

“Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cây xanh chết hàng loạt và xử lý kịp thời. Việc chặt bỏ cây chết, trồng thay thế cây phù hợp, đồng thời tăng cường chăm sóc, duy tu cây xanh là cần thiết để khôi phục cảnh quan và đảm bảo an toàn cho người dân,” ông Minh bày tỏ.

Có cây đã gãy ngọn.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp UBND phường Thành Sen cho biết, công viên hồ Bồng Sơn nằm trên địa bàn phường. Sau khi trồng cây, đơn vị đã bàn giao cho Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh quản lý, chăm sóc.

Theo vị này, trong công viên có nhiều loại cây xanh được trồng ở các thời điểm khác nhau, với nguồn kinh phí chủ yếu từ xã hội hóa, huy động từ doanh nghiệp và người dân.

“Số cây bị chết chủ yếu thuộc các dự án trọng điểm trên địa bàn phường. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công mượn đất tại công viên Bồng Sơn để trồng tạm, sau đó sẽ di chuyển, trồng lại theo kế hoạch. Những cây không đảm bảo chất lượng sẽ được thay thế. Tuy nhiên, do quá trình vận chuyển, một số cây bị ảnh hưởng bầu rễ nên sau khi trồng đã bị chết”, vị lãnh đạo cho hay.

Một số cây bị bật gốc.

Cũng theo lãnh đạo trung tâm, nguyên nhân còn do ảnh hưởng của hai cơn bão lớn xảy ra trong năm 2025, khiến nhiều cây bị ngã đổ, bầu rễ suy yếu.

Liên quan phản ánh của người dân về việc ngoài cây “gửi tạm” còn có nhiều cây khác trong công viên bị chết khô, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp UBND phường Thành Sen cho biết sẽ phối hợp với bộ phận công ích và Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị kiểm tra, rà soát theo quy định.

Ông Nguyễn Duy Bằng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cho biết, những cây chết khô trong công viên là của các công trình đưa về "gửi tạm", không thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

“Trong quá trình thi công, một số dự án ảnh hưởng đến cây xanh nên các đơn vị đã di dời về công viên Bồng Sơn để gửi. Số cây này chết nhiều nhưng không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Còn cây do đơn vị quản lý vẫn được chăm sóc, tưới tiêu đầy đủ,” ông Bằng nói.