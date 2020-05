Hàng chục xe biển số xanh tại Bình Phước vượt đèn đỏ

Thứ Sáu, ngày 08/05/2020 00:30 AM (GMT+7)

Trong một ngày, Bình Phước ghi nhận khoảng 800 trường hợp vi phạm luật giao thông. Trong đó, có nhiều xe biển số xanh ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Ngày 7-5, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước vừa có báo cáo kết quả sau nửa tháng Trung tâm giám sát an ninh, giao thông đặt tại Công an tỉnh Bình Phước đi vào hoạt động.

Các tuyến đường chính đều được lắp đặt camera giám sát an ninh và giao thông. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo báo cáo, thông qua camera giám sát đa số người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, theo thống kê trong 1 ngày có khoảng 800 phương tiện các loại, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, có nhiều xe công vụ "biển số xanh” thuộc quản lý của các đơn vị cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước vi phạm các lỗi như: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Theo thống kê, đã có 28 xe “biển số xanh” vi phạm luật giao thông. Trong đó, đa số là lỗi vượt đèn đỏ. Tư liệu hình ảnh của các phương tiện vi phạm sẽ được chuyển về phòng Cảnh sát giao thông để phạt nguội theo quy định.

Được biết, trung tâm Giám sát an ninh, giao thông bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 15-4 và được đặt tại Công an tỉnh Bình Phước.

Tại trung tâm có 6 màn hình lớn để theo dõi, giám sát tình hình an ninh trật tự. Các camera được lắp đặt trên 3 tuyến đường chính trong tỉnh gồm: Quốc lộ 13, quốc lộ 14 và đường ĐT 741.

