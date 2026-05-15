Hà Nội dự kiến di dời các bến xe lớn khỏi Vành đai 3
Theo quy hoạch mới, TP Hà Nội dự kiến di dời các bến xe lớn trong Vành đai 3, đồng thời phát triển sân bay thứ hai, hầm vượt sông đa tầng và mạng lưới giao thông liên vùng.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô định hướng tái cấu trúc mạnh hệ thống giao thông Hà Nội trong nhiều thập niên tới. Điểm nhấn là từng bước đưa các bến xe lớn ra khỏi khu vực Vành đai 3, mở rộng không gian phát triển hạ tầng, giảm áp lực nội đô và hình thành các đầu mối trung chuyển hiện đại.
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
-15/05/2026 15:32 PM (GMT+7)