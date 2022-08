Hải Phòng: Tháo dỡ khách sạn Hải Yến sau vụ sập khối nhà 5 tầng

Vào 22h30 ngày 11/8, khối nhà 5 tầng (đằng sau tòa 8 tầng) của khách sạn Hải Yến (Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) bất ngờ bị đổ sập, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xung quanh khu vực. Khối nhà khách sạn 8 tầng phía trước nghiêng lệch hẳn sang bên trái. Vụ sập khối nhà không gây thiệt hại về người nhưng vụ việc đã gây thiệt hại lớn về tài sản và có nguy cơ mất an toàn rất cao nên 9 hộ dân liền kề đã được di dời để đảm bảo an toàn.