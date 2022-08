Tòa nhà 6 tầng ở Hải Phòng đổ sập trong đêm, khách sạn liền kề nghiêng theo

Một tòa nhà 6 tầng phía sau khách sạn Hải Yến nằm trên đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng bất ngờ bị đổ sập.

Sáng 12/8, lãnh đạo UBND huyện An Dương xác nhận tại xã An Đồng, huyện An Dương vừa xảy ra vụ sập nhà cao tầng nằm phía sau khách sạn Hải Yến.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ sập để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Theo chính quyền địa phương, tòa nhà bị sập được xây dựng nhiều năm và từ lâu không có người ở

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 11/8, người dân khu vực nghe thấy tiếng động lớn và khi chạy lại thì thấy ngôi nhà 6 tầng bị sập hoàn toàn. Vụ việc khiến một người dân bị sây sát nhẹ.

Tại hiện trường, ngôi nhà 6 tầng nằm phía sau khách sạn Hải Yến bị đổ sập hoàn toàn. Phần khách sạn cao 8 tầng bên ngoài mặt đường, giáp chân cầu An Dương chưa bị đổ nhưng có hiện tượng nghiêng hẳn về phía ngôi nhà bị đổ, tiềm ẩn mất an toàn cao.

Đại diện xã An Đồng cho hay, ngay khi nhận tin báo vụ sập nhà ở khách sạn Hải Yến, lãnh đạo huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ huy việc cứu hộ cứu nạn, phong tỏa khu vực nguy hiểm, yêu cầu những nhà dân xung quanh trong vòng bán kính nguy hiểm sơ tán khỏi khu vực.

Do công trình đã cũ, hỏng và xuống cấp nên thời gian qua khách sạn này đưa vào tu sửa, tạm ngừng phục vụ đón khách nên may mắn không gây thiệt hại về người.

