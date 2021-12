Cầu trên 50 tỷ đồng đổ sập ở Cà Mau: Quy mô, thiệt hại công trình thế nào?

Công trình Xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, thuộc Công trình giao thông cấp III; tải trọng thiết kế 0,65HL93; tĩnh không thông thuyền H= 6,50m; thông thuyền ngang 25m; chiều dài cầu 286,13m (tính từ hậu tường đỉnh mố); bề rộng toàn cầu 6,50m; tốc độ thiết kế 40km/h; tổng mức đầu tư 70,76 tỷ đồng (trong đó, chi phí GPMB là 20,71 tỷ đồng; giá trị xây lắp là 34,92 tỷ đồng). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau; nhà thầu khảo sát địa hình là Công cổ phần Đầu tư phát triển A.G.; nhà thầu khảo sát địa chất là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng A.P. Công trình do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng M.H. (thiết kế cơ sở) và thiết kế bản vẽ thi công là Công cổ phần Đầu tư phát triển A.G.; Nhà thầu thi công xây dựng là Công ty cổ phần tập đoàn T.P.; nhà thầu giám sát thi công xây dựng là Công ty cổ phần TVXD 533 phía Nam. Công trình được ký kết hợp đồng vào ngày 21/8/2019, thời gian hoàn thành theo hợp đồng là 450 ngày. Đến ngày 5/12/2021 cơ bản hoàn thành phần cầu chính (hoàn thành mố, trụ, và mặt cầu). Theo nhận định ban đầu, có thể do địa chất yếu, hoặc bên dưới có túi bùn. Cũng không loại trừ lỗi do khâu thiết kế. Tuy nhiên mọi việc vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.