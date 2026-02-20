Vụ 7 người gặp nạn trên sông Gianh: 4 người trong một gia đình mãi ra đi

Ngày 20/2, lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng tìm kiếm vừa phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng vụ chìm thuyền mất tích khi cùng người thân qua sông Gianh.

Đông đảo các lực lượng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Theo đó, khoảng 9h30 cùng ngày, thi thể ông N.V.T. (SN 1958, trú xã Tuyên Bình) được phát hiện cách vị trí gặp nạn không xa. Đến khoảng 13h, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể cháu N.D.C. (SN 2012). Hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo báo cáo ban đầu của UBND xã Tuyên Bình, gia đình này sử dụng thuyền dân sinh đi chúc Tết rồi không may gặp nạn. Lãnh đạo địa phương đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Nạn nhân cuối cùng được phát hiện sau gần 1 ngày tìm kiếm.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, trưa ngày 19/2, tại đoạn sông Gianh, khu vực giáp ranh giữa xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) gồm 7 người (3 người lớn, 4 cháu nhỏ) di chuyển qua sông bằng thuyền.

Không may thuyền bị lật, người trên thuyền rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân gần đó tiếp cận và ứng cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Các phương tiện cứu hộ được huy động để rà soát khu vực xảy ra tai nạn.

Gia đình 7 người gặp nạn khi chèo thuyền qua sông Gianh.

Lực lượng cứu nạn cứu được 4 người, gồm 1 phụ nữ và 3 cháu nhỏ. Trong đó, bé gái 3 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Vợ ông T. là bà C.T.N. được đưa lên bờ nhưng đã tử vong. Ông T. và cháu gái 14 tuổi mất tích.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huy động nhân lực cùng trang thiết bị phối hợp với người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.