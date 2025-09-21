Hai anh em tử vong dưới ruộng nước ở TP HCM

Ngày 21-9, Công an TP HCM đang điều tra vụ 2 anh em tử vong dưới ruộng nước.

Hiện trường vụ việc.

Sáng cùng ngày, hai anh em ruột (một người 50 tuổi và một người 47 tuổi; ngụ hẻm 614 đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long) nối dây điện từ nhà ra ruộng nước để chích cá.

Một lúc sau, cả hai bất ngờ nằm bất động dưới ruộng nước, khi người dân phát hiện thì cả hai đã tử vong.

Công an TP HCM phối hợp Công an phường Phước Long có mặt phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu nhận định hai nạn nhân tử vong do điện giật trong lúc đi chích cá.

Người dân khu vực cho hay 2 nạn nhân thường chích cá tại khu vực trên.