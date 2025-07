Công an, cộng đồng mạng, xe ôm... giúp gia đình tìm được bé gái 13 tuổi mất liên lạc

Hai vợ chồng anh NGL (46 tuổi) và chị NTD (42 tuổi, ngụ Hà Nội) đã từ Hà Nội vào TP.HCM, lần theo các manh mối từ mạng xã hội và lời kể của tài xế xe ôm, để tìm được con gái 13 tuổi mất liên lạc. Bé gái sau đó được phát hiện tại Công an phường An Phú Đông, TP.HCM.

Lần theo dấu vết từ lời kể của các xe ôm

Tối 26-7, Công an phường An Phú Đông, TP.HCM lập hồ sơ để bàn giao bé gái NKT (13 tuổi) cho gia đình là anh NGL (46 tuổi) và chị NTD (42 tuổi, ngụ Hà Nội). Trước đó, bé T rời khỏi nhà ở Hà Nội vào tối 23-7 và mất liên lạc.

Chị D và anh L vượt hơn ngàn cây số từ Hà Nội vào TP.HCM để nhận con tại phường An Phú Đông. Ảnh: NT

Ngay khi biết tin về con, anh L và chị D đã lập tức bay vào TP.HCM trong ngày 26-7. Khoảng 8 giờ sáng, hai vợ chồng có mặt tại khu vực Bến xe Ngã Tư Ga, nơi có thông tin bé gái từng xuất hiện. Nhờ sự hỗ trợ của mạng xã hội và người dân, gia đình nhận được nhiều manh mối quý giá, trong đó có cả lời kể từ các tài xế xe ôm từng tiếp xúc với cháu bé.

Chia sẻ với PV, chị D cho biết: “Tôi nhận được rất nhiều hình ảnh, thông tin từ cộng đồng mạng. Mỗi khi có ai đó thấy một bé gái mặc trang phục giống con tôi là họ chụp lại gửi ngay. Dù phần lớn đều không trùng khớp, nhưng chính nhờ những manh mối nhỏ như vậy mà chúng tôi lần ra được dấu vết của con”.

Bé gái nói đi đến nhà mẹ ruột, có cha dượng đón

Khoảng 8 giờ sáng 26-7, anh L và chị D tìm đến những người xe ôm quanh Bến xe Ngã Tư Ga từng cung cấp thông tin cho gia đình. Trong số này có một người đàn ông (xin giấu tên) nhớ chính xác rằng mình từng chở một bé gái có đặc điểm giống cháu T.

Anh L đứng chờ cùng với hai tài xế xe ôm đã giúp đỡ gia đình trước trụ sở Công an phường An Phú Đông để nhận con. Ảnh: NT

Theo tài xế xe ôm, vào sáng 25-7, ông thấy một bé gái mang túi đồ nhỏ, nói giọng miền Bắc và xin được chở về một địa chỉ ở khu vực thuộc Long An cũ. Ông nghi ngờ, lo bé bị lừa bán ra nước ngoài nên gặng hỏi, bé gái khẳng định đang về nhà mẹ ruột ở tỉnh Long An cũ.

“Ban đầu tôi không đồng ý chở vì bé đi một mình, không có người lớn đi kèm. Nhưng sau đó có một người đàn ông gọi điện, xưng là cha dượng, nhờ tôi chở bé đến đối diện Trường THCS Hậu Nghĩa (tỉnh Long An cũ). Vì tin lời người đó và bé gái rất lễ phép, tôi đồng ý” – người tài xế kể.

Cuốc xe kéo dài gần 40 km. Bé gái đưa trước 100.000 đồng, phần còn lại được một bé gái khác đưa tiếp khi đến nơi. Điểm đến là một căn nhà không số nằm đối diện trường học. Sau khi chở xong, tài xế về nhà thì thấy thông tin mất tích của bé gái trên mạng, lập tức liên hệ với gia đình xác nhận.

“Tôi gửi hình ảnh, gia đình xác nhận chắc chắn là con họ. Tôi lo cho sự an toàn của bé nên trong ngày đã chở hai vợ chồng xuống căn nhà ở xã Hậu Nghĩa” – tài xế kể.

Người này cũng chia sẻ thêm, ông từng dọa bé gái rằng nghe lời người lạ trên mạng xã hội có thể bị lừa bán qua Campuchia bị lấy nội tạng, nhưng bé không tin và vẫn nói mình về nhà mẹ ruột. “Tôi và vài tài xế khác chỉ muốn giữ an toàn cho cháu bé. Giờ cháu an toàn, gia đình tìm lại được là mừng lắm rồi” – ông nói.

Công an 2 tỉnh thành phối hợp

Tại căn nhà ở gần Trường THCS Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh), gia đình anh L gặp một bé gái và một người đàn ông được cho là có liên quan. Cả hai cho biết đã bắt xe công nghệ cho bé T quay trở lại Bến xe An Sương (TP.HCM) để về Hà Nội.

Chị D cũng thông báo cho những người thân, bạn bè... đã tìm được con gái. Ảnh: NT

Trước đó, gia đình đã trình báo với Công an xã Hậu Nghĩa. Nhận tin, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh nhanh chóng liên hệ với Công an phường An Phú Đông, TP.HCM. Các đơn vị phối hợp xác minh và phát hiện bé T đang ở khu vực bến xe An Sương.

Bé được đưa về trụ sở Công an phường An Phú Đông để đảm bảo an toàn, lấy lời khai và xử lý tiếp theo.

Tối 26-7, chị D xúc động cho biết đã gặp lại con gái tại trụ sở công an. Bé gái khỏe mạnh, tinh thần ổn định, không hoảng loạn hay lo sợ. Gia đình cũng mang theo căn cước công dân của bé để hoàn tất thủ tục nhận con.