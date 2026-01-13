Hà Tĩnh: Nam sinh lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi đi mua đồ ăn sáng

Trưa 13-1, tin từ Công an xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phát thông báo tìm kiếm em T.V.T. (SN 2013, học sinh lớp 7, ngụ thôn Hồng Thịnh, xã Lộc Hà).

Cháu T. trước lúc mất tích bí ẩn (Ảnh người thân cung cấp)

Trước đó, người thân của cháu T. cho biết vào khoảng 8 giờ ngày 11-1, trong lúc ở nhà với bà nội, T. xin tiền ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi điều khiển xe đạp điện rời khỏi nhà. Thời điểm này, bố mẹ em T. không ở nhà.

Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày vẫn không thấy cháu T. trở về nên gia đình và hàng xóm đã tiến hành tìm kiếm song không có thông tin về cháu T.

Gia đình nam sinh sau đó đã đến công an trình báo để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Cũng theo người nhà của em T., từ trước đến nay, T. chưa từng đi khỏi nhà qua đêm. Sự việc cháu T. đột ngột mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Hiện, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích cháu T.