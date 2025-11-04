Tìm thấy nữ sinh 18 tuổi sau 4 ngày mất tích bí ẩn

Sáng 4/11, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc M. (18 tuổi, trú phường Vinh Lộc) sau 4 ngày mất tích bí ẩn.

Nữ sinh được người dân phát hiện khi đang lang thang tại một siêu thị ở Hà Nội vào đêm 3/11.

Sau khi nhận được thông tin, ngay trong đêm, Công an phường Vinh Lộc và gia đình M. đã lên đường ra Hà Nội. Rạng sáng nay (4/11), gia đình và cơ quan chức năng đã đón được M.

Nữ sinh M. được tìm thấy khi đang lang thang một siêu thị ở Hà Nội

Trước đó, tối 31/10, nữ sinh M. mất liên lạc với gia đình sau khi xin đến siêu thị Big C Vinh chơi. Thời điểm rời nhà, M. không mang theo điện thoại. Quá trình tìm kiếm, gia đình phát hiện M. lên một xe khách ra Hà Nội.

Trích xuất camera tại một văn phòng bán vé xe tại Hà Nội, ngày 2/11, M. được một người đàn ông đưa đến và mua vé về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, cô gái này không xuống xe ở bến xe Hồng Lĩnh mà đi thẳng vào bến xe Hà Tĩnh.

Sáng 3/11, sau khi ăn cơm, gội đầu, M. tiếp tục mua vé ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Gia đình nghi ngờ M. bị bắt cóc online.

Công an trích xuất camera tìm kiếm nữ sinh M.

Công an phường Vinh Lộc làm rõ, người đàn ông xuất hiện trong clip ở phòng vé chỉ mua giúp vé xe cho M. về quê, không liên quan đến việc cô gái này mất liên lạc những ngày qua.