Xôn xao thông tin muốn ngồi vỉa hè gần chợ buôn bán phải nộp 1 triệu đồng

Ngày 12/2, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết, đã yêu cầu người tự ý kẻ vạch sơn chia lô thu tiền các điểm buôn bán trên vỉa hè gần chợ Đồng Hới trả tiền thu sai quy định và xóa vết sơn.

Người dùng mạng xã hội đăng tải nội dung bày tỏ ý kiến với việc bị thu tiền đề có vị trí buôn bán trên vỉa hè.

Cụ thể, đơn vị này trước đó có ký hợp đồng để cho một người đàn ông trú tại địa phương thuê bãi dịch vụ gần chợ Đồng Hới. Người đàn ông này và nhân viên của mình tự ý kẻ ô, đánh số trên vỉa hè đường Quách Xuân Kỳ. Sau đó, nhóm người nêu trên thu 1 triệu đồng/vị trí từ những người sử dụng vỉa hè để buôn bán.

Người dân tự ý kẻ vạch chia ô thu tiền.

"Nắm thông tin sự việc, chúng tôi làm việc ngay và yêu cầu người vi phạm tẩy xóa vết sơn, trả lại vỉa hè nguyên trạng. Cùng với đó yêu cầu trả lại tiền thu trái quy định của 7 người và xin lỗi", ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết.

Theo ông Hùng, đến trưa nay, các vạch chia ô tự phát đã được người vi phạm xóa bỏ.

Đến trưa nay, các vạch chia ô tự phát đã được người vi phạm xóa bỏ.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, khu vực gần chợ Đồng Hới có nhiều người lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Cơ quan chức năng phường Đồng Hới đang tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.