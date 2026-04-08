Bắt khẩn cấp người hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn ở Đà Nẵng

Ngày 8-4, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989; trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Phạm Thị Hồng Phúc đã cùng con gái ruột hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt vào tối 6-4.

Công an đọc lệnh tạm giữ bà Phạm Thị Hồng Phúc do hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 6-4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị Trương Thị Diệp Thúy (SN 1989; trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (SN 1982; trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu, Phạm Thị Hồng Phúc điều khiển phương tiện đến, cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị ngăn cản.

Do không chấp hành quy định, Phúc đã cự cãi, sau đó cùng con là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (SN 2008) đã dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn.

Mặc dù được người dân can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Bà Phạm Thị Hồng Phúc tại cơ quan công an

Hậu quả, hai nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đang điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc.

Riêng đối với Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai, Cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.