Hà Nội mưa to, cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 17:14 PM (GMT+7)

Khu vực Hà Nội đêm nay và sáng sớm mai (29/8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cách đây ít phút, Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên khu vực các quận/huyện: Mỹ Đức, Ứng Hoà, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai của Tp Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Trong những giờ tới, vùng mây này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên; sau đó, có khả năng lan sang các quận/huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội như: Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa,…. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay (28/8) đến ngày 30/8 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên đêm nay và sáng sớm mai (29/8), ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội đêm nay và sáng sớm mai (29/8), có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 28-30/8, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/8-07/9, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng thời kỳ từ ngày 31/8-02/9 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 28-30/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm 28 và sáng sớm ngày 29/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/8-02/9, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 03-07/9, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 28/8-30/8, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 31/8-02/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 03-07/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 28-29/8, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Từ ngày 30/8-07/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 28-30/8, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 31/8- 07/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 28-30/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 31/8-07/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 28-30/9 và từ ngày 03-07/9, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng đêm 28 và sáng sớm ngày 29 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/8-02/9, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

