Sự thật thông tin cá sấu xổng chuồng ra sông sau trận lụt lịch sử ở Hải Phòng

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 11:30 AM (GMT+7)

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, có cá sấu xổng chuồng ra sông Rế (Hải Phòng) khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Thông tin cá sấu xổng chuồng sau trận mưa lụt ở Hải Phòng khiến người dân lo lắng. Ảnh minh họa NLĐ.

Theo Cổng tin tức thành phố Hải Phòng (Sở Thông tin và Truyền thông), ngày 27/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cảnh báo về việc có cá sấu nuôi ở trang trại xổng chuồng ra sông Rế trong trận mưa lụt lịch sử sáng 26/8.

Cụ thể, thông tin chia sẻ như sau: “Thông báo khẩn. Ban công an xã Nam Sơn cảnh báo: Phụ huynh nhắc nhở con em mình lưu ý tuyệt đối không ra khu vực sông Rế (vì trang trại nuôi cá sấu gần đó bị lụt cá xổng ra ngoài chưa bắt lại được). Vậy phụ huynh tuyên truyền cho người dân chung quanh cùng nhắc nhở con em mình tránh sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Thông tin trên xuất hiện đã khiến nhiều người dân sống gần sông Rế cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Liên quan đến vụ việc trên, sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Xuân Chiến - Chủ tịch UBND xã Nam Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã yêu cầu Công an xã Nam Sơn vào cuộc xác minh. Sau khi xác minh, Công an xã Nam Sơn không phát hiện ra thông tin như mạng xã hội nêu.

Để bảo đảm chắc chắn không có tình trạng cá sấu xổng chuồng ra sông Rế do mưa lớn gây ngập lụt, ngày 27/8, UBND xã Nam Sơn đã giao Công an xã phối hợp với Công an phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) xác minh thông tin trên.

Địa bàn phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng) giáp ranh với xã Nam Sơn (huyện An Dương) và tại đây có trang trại nuôi cá sấu thuộc Công ty TNHH Cá sấu Việt Nam.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế (quận Hồng Bàng) sau khi nhận được thông tin cũng đã phối hợp với UBND phường Hùng Vương kiểm tra thực tế hoạt động nuôi cá sấu của Công ty TNHH Cá sấu Việt Nam.

Sau khi kiểm tra, bà Trần Thị Thu Hồng - Trưởng phòng Kinh tế UBND quận Hồng Bàng khẳng định, không có tình trạng cá sấu nuôi của đơn vị này bị xổng ra sông do trận mưa lớn ngày 26/8.

Hiện, các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ ai là người đưa thông tin không đúng lên mạng xã hội về việc cá sấu xổng chuồng ra sông Rế.

Trước đó, sáng sớm 26/8, tại Hải Phòng đã xảy ra một trận mưa rất to, dồn dập. Mực nước đo được từ 5-7h sáng là 150mm, trong khi đó, hệ thống thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng được lưu lượng thoát nước tối đa là 100mm.

Chính vì vậy, nhiều tuyến đường của TP Hải Phòng đã rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập sâu gần 1m gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng đánh giá, trận mưa sáng 26/8 là trận mưa lớn nhất trong vòng 3 năm qua tại TP Hải Phòng. Đơn vị đã huy động hơn 400 người để ứng phó tại các trạm bơm, cống ngăn chiều, ga hàm ếch, hồ điều hòa.

