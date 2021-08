Hai cô gái “bay đêm” cùng nhóm thanh niên trong quán karaoke

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 11:51 AM (GMT+7)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng Vip của quán karaoke có 6 trường hợp không đeo khẩu trang, đang hát và có biểu hiện bay lắc.

6 nam, nữ thanh niên tụ tập “bay đêm” trong quán karaoke.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, bắt quả tang 6 trường hợp có biểu hiện Sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke giữa dịch COVID-19.

Cụ thể, khoảng 0h15 rạng sáng 27/8, phòng PC06 phối hợp với Công an huyện Bình Xuyên tổ chức kiểm tra quán Karaoke Gió Đồng 2, thuộc địa phận thôn Trại Cúp, Thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên do chị L.T.T (SN 1982, trú tại TT. Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) làm chủ. Thời điểm này, quán có vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi đang mở cửa đón khách.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng Vip có 6 trường hợp không đeo khẩu trang, đang hát và có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy, các trường hợp trên có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Sơn La. Qua test nhanh 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, thu giữ tang vật, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

