Brazil từ chối cấp thị thực cho quan chức Mỹ, căng thẳng song phương gia tăng

Căng thẳng Mỹ - Brazil gia tăng trước thềm cuộc cầu cử Tổng thống Brazil

Bộ Ngoại giao Brazil ngày 25-7 xác nhận đã bác đơn xin thị thực của ông Riley M. Barnes, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, và ông Samuel Samson, Phó Trợ lý Ngoại trưởng. Hai quan chức này nộp hồ sơ xin thị thực hôm 20-7 và bị từ chối vào ngày 24-7. Phía Brazil không nêu lý do cụ thể.

Theo báo The Washington Post, Chính phủ Brazil cho rằng chuyến thăm của hai quan chức Mỹ nhằm đặt nghi vấn về tính minh bạch của cuộc bầu cử Tổng thống Brazil dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai quan chức dự kiến tới Thủ đô Brasilia từ ngày 27 đến 30-7 để gặp các quan chức chính phủ, lãnh đạo tôn giáo và nhiều bên liên quan nhằm trao đổi về "tính toàn vẹn của bầu cử", tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận.

Washington khẳng định đây là chuyến công tác thường kỳ và bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ có ý định can thiệp vào tiến trình dân chủ của Brazil.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva chuẩn bị tái tranh cử và nhiều khả năng sẽ đối đầu với Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người được cho là có quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quan hệ giữa hai nước gần đây liên tục gia tăng căng thẳng. Chính quyền Mỹ đã áp mức thuế bổ sung lên tới 37,5% đối với hàng nghìn mặt hàng xuất khẩu của Brazil, đồng thời đưa hai tổ chức tội phạm lớn của Brazil vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

Chính phủ Brazil phản đối các quyết định này, cho rằng đây là những động thái mang động cơ chính trị và có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới.

Trước đó, cựu Tổng thống Jair Bolsonaro nhiều lần cáo buộc hệ thống bỏ phiếu điện tử của Brazil thiếu minh bạch nhưng không đưa ra được bằng chứng. Ông Jair Bolsonaro hiện đang chấp hành mức án 27 năm tù tại nhà vì liên quan đến âm mưu đảo chính.

Trong khi đó, con trai ông là Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro gần đây cũng nhắc lại một số nghi vấn về hệ thống bầu cử, dù không đề cập trực tiếp trong lễ xác nhận tư cách ứng cử viên tổng thống của đảng Tự do.