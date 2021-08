Hà Nội: Mang dao đến đe doạ, chửi bới cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 19:30 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý hai trường hợp có hành vi đánh cán bộ kiểm dịch COVID-19 và mang dao đến đe doạ, chửi bới cán bộ chốt kiểm dịch.

Các chốt kiểm dịch COVID-19 làm nhiệm vụ trên địa bàn TP.Hà Nội.

Ngày 14/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, tính riêng trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã xử phạt hành chính 900 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử lý 28 trường hợp; không tạm dừng kinh doanh có 1 trường hợp. 871 trường hợp bị xử lý do có hành vi vi phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....

Cũng trong ngày 14/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận thông tin về việc Công an quận Đống Đa và Công an huyện Ba Vì đang lập hồ sơ, xử lý hai trường hợp có hành vi đánh và mang dao đe doạ, chửi bới cán bộ phòng, chống dịch COVID-19. Cả hai trường hợp vi phạm đều xảy ra vào ngày 12/8.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 12/8, Tổ công tác Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại trước số nhà 163 Xã Đàn, Đống Đa yêu cầu bà N.T.T.H (SN 1968; hộ khẩu tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng) vào chốt để kiểm tra.

Bà H. không chấp hành và dùng tay đánh vào mặt anh Nguyễn Ngọc Vinh (cán bộ Công an phường Nam Đồng) làm rơi tấm kính chống giọt bắn. Tổ công tác đã khống chế đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 12/8, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý anh P.C.N (SN 1977; trú Vân Trại, Tây Đằng, Ba Vì). Theo đó, khoảng 9h ngày 12/8, anh P.C.N đi xe đạp đến Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Vân Trại, tay cầm theo 1 con dao dài khoảng 25cm.

Tại đây, anh N. có lời lẽ chửi tục, dùng dao đe dọa, chỉ vào mặt ông Nguyễn Văn Toàn (cán bộ đang trực tại chốt). Tổ công tác đã khống chế, đưa về trụ sở Công an thị trấn Tây Đằng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

