Hà Nội: Truy tìm nhóm côn đồ tấn công người đàn ông tại quận Thanh Xuân

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 19:30 PM (GMT+7)

Công an đang điều tra việc người đàn ông bất ngờ bị nhóm côn đồ tấn công giữa ban ngày tại quận Thanh Xuân.

Ngày 20/7, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ việc, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ vô cớ tấn công người mới xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7h ngày 15/7, tại sảnh chung cư Sapphire, số 4 phố Chính Kinh, phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân), anh Trần Đức P. (SN 1981, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đang đi lấy xe để đến công ty thì bất ngờ bị 4 đối tượng đi trên xe máy lao vào tấn công.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bị tấn công bất ngờ, anh P. không kịp phản kháng nên đã bị nhóm đối tượng đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu gây chấn thương vùng mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và tinh thần.

Vụ việc ngay sau đó cũng đã được anh Trần Đức P. trình báo lên Công an phường Thượng Đình.

Được biết, anh P. là nhân viên của Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (Công ty Zamil).

Sau khi anh P. bị hành hung, Công ty Zamil đã có đơn kêu cứu gửi đến Đại sứ quán Vương Quốc Ả Rập Xê Út, Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân đề nghị có phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của gia đình anh P. cũng như điều tra, làm rõ kẻ chủ mưu để tránh ảnh hưởng tới gia đình anh P. cũng như người lao động trong công ty.

Theo nội dung đơn kêu cứu từ Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam cho rằng, sự việc anh P. bị hành hung là do xích mích, bất đồng quan điểm liên quan đến công việc trong công ty từ nhiều năm trước.

Từ tháng 6/2019 anh P. cũng bị các đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào nhà nhiều lần, khiến gia đình sống trong hoang mang sợ hãi.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Bước đầu ghi nhận, anh P. bị nhóm đối tượng tấn công bằng chân tay.

