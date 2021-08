Khởi tố 2 anh em tấn công công an vì không xin được quà từ thiện

Thứ Sáu, ngày 13/08/2021 09:05 AM (GMT+7)

Không xin được quà từ thiện ở bệnh viện, 2 anh em la lối, gây mất an ninh trật tự, hành hung thiếu tá công an.

Ngày 12/8, thông tin từ Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Cơ quan CSĐT nơi đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Tú (SN 1981) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1973) - anh em ruột, cùng ngụ khóm 8, phường 6, TP Trà Vinh, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thanh Bình cầm cây sắt định tấn công lực lượng công an. Ảnh C.A

Theo thông tin ban đầu, tối 5/8, Thiếu tá Cao Thành Đạt (cán bộ Công an phường 6) cùng Tổ công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại khu vực bệnh viện.

Lúc này, Tú và Bình đi vào bệnh viện, xin quà từ thiện nhưng không được nên đã lớn tiếng la lối, chửi bới. Thấy vậy, Thiếu tá Đạt đến nhắc nhở yêu cầu các đối tượng rời khỏi bệnh viện.

Tuy nhiên, Tú không những không chấp hành mà còn tiếp tục có lời lẽ thô tục, xúc phạm, đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Đạt yêu cầu Tú rời khỏi bệnh viện thì Bình xông tới, cùng Tú hành hung Thiếu tá Đạt

Kế đó, Bình lấy cây sắt truy đánh Thiếu tá công an nhưng được mọi người can ngăn. Anh em Tú bị khống chế, bắt giữ ngay sau đó. May mắn Thiếu tá Đạt không bị thương nặng.

Được biết, Tú có nhiều tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

