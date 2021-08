Một bữa nhậu, 6 thanh niên ở Bình Dương phải nộp phạt 90 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 14/08/2021 18:00 PM (GMT+7)

Dịch bệnh COVID-19 tại bình Dương vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng sáu thanh niên nam nữ vẫn tụ tập ăn nhậu.

Ngày 14-8, Công an xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương) đã hoàn tất thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu trong khi đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, qua kiểm tra công an xã An Bình phát hiện tại nhà anh NVT (ngụ tại ấp Bình An, xã An Bình) đang có 6 thanh niên nam nữ đang tụ tập ăn nhậu.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”. Theo quy định thì mức phạt của hành vi này là 15 triệu đồng/1 người.

Sau gần 1 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn tỉnh số ca nhiễm COVID-19 tại Bình Dương vẫn đang tăng cao. Ngày hôm qua 13-8, số ca nhiễm trong ngày lên đến hơn 2800 trường hợp. Nâng tổng số ca nhiễm tại Bình Dương lên đến gần 40.000 trường hợp.

Chính quyên địa phương vẫn đang siết chặt quản lý việc đi lại và giãn cách của người dân. Tuy nhiên, một số người dân vẫn chưa thực hiện nghiêm.

