Hà Nội: Lấy 296 mẫu xét nghiệm tại khách sạn nơi người đàn ông Nhật Bản tử vong

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 22:10 PM (GMT+7)

Lực lượng y tế đã lấy 296 mẫu xét nghiệm liên quan đến người Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2 tử vong ở khách sạn Hà Nội.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 27/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 23:20 14/02/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc14/02/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Liên quan đến người đàn ông Nhật Bản tử vong ở khách sạn Hà Nội, chiều 14/2, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp Trung tâm Y tế Tây Hồ và Trạm Y tế Quảng An đã phong tỏa tại khách sạn Somesert Westpoint. Tiến hành điều tra, phun khử khuẩn khu vực lấy mẫu và khu vực môi trường xung quanh.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn tại khách sạn nơi người đàn ông Nhật Bản tử vong.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, qua điều tra sơ bộ, đã lấy 296 mẫu xét nghiệm trong đó 210 mẫu là khách và 86 mẫu là nhân viên khách sạn đang chờ kết quả.

Trước đó, chiều cùng ngày, ông Khổng Minh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, người đàn ông Nhật Bản tử vong ở một khách sạn trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trường hợp này là nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản. Trường hợp này cách ly tập trung tại TP.HCM từ 17/01 đến 31/1 được xét nghiệm âm tính 2 lần. Kết thúc cách ly ngày 31/1/2021. Ngày 1/2, trường hợp này ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 từ 11h-13h20, về ở tại P907 khách sạn Somesert West Point - số 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngày 13/2/2021, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính 14/02 (CDC Hà Nội).

Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng – Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi tổ chức khám nghiệm, cơ quan công an bước đầu xác định người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong ở một khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ là do bệnh lý.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-lay-296-mau-xet-nghiem-tai-khach-san-noi-nguoi-dan-ong-nhat-ban-tu-vong...Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-lay-296-mau-xet-nghiem-tai-khach-san-noi-nguoi-dan-ong-nhat-ban-tu-vong-50202114222115976.htm