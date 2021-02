Nguyên nhân ban đầu người Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2 tử vong ở khách sạn Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021

Công an TP.Hà Nội thông tin nguyên nhân ban đầu người Nhật Bản dương tính với SARS-CoV-2 tử vong ở khách sạn Hà Nội

Chiều 14/2, ông Khổng Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, người đàn ông tử vong ở một khách sạn trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, trường hợp này là nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản.

Trường hợp này cách ly tập trung tại TP.HCM từ 17/01 đến 31/1 được xét nghiệm âm tính 2 lần. Kết thúc cách ly ngày 31/1/2021.

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng khách sạn nơi người Nhật tử vong.

Ngày 1/2, trường hợp này ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 từ 11h-13h20, về ở tại P907 khách sạn Somesert West Point - số 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngày 13/02/2021, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính 14/02 (CDC Hà Nội).

Cùng ngày, trao đổi với PV, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng – Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi tổ chức khám nghiệm, cơ quan công an bước đầu xác định người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong ở một khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ là do bệnh lý. Hiện lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan y tế làm những thủ tục tiếp theo.

