Hà Nội: Khoanh vùng khách sạn có người nước ngoài tử vong

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 16:36 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang khoanh vùng khách sạn trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) do có một người nước ngoài tử vong.

Chiều 14/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng khách sạn Somesent Point trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ) do có một người nước ngoài tử vong trong khách sạn.

Theo lãnh đạo phường Quảng An, người nước ngoài được xác định tử vong vào đêm qua (13/2). Sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng khoanh vùng khách sạn này.

Lãnh đạo phường Quảng An cũng cho hay, hiện giờ đơn vị tạm thời khoanh vùng, đợi kết quả chính thức công bố nguyên nhân tử vong của người này có nhiễm COVID-19 hay không. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 2 đến 3 lần để khẳng định.

Lực lượng chức năng đang khoanh vùng một khách sạn trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) do có một người nước ngoài tử vong.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-khoanh-vung-khach-san-co-nguoi-nuoc-ngoai-tu-vong-50202114216375475.htmNguồn: http://danviet.vn/ha-noi-khoanh-vung-khach-san-co-nguoi-nuoc-ngoai-tu-vong-50202114216375475.htm