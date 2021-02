Cách ly toàn bộ khách sạn nơi người đàn ông Nhật Bản dương tính SARS-CoV-2 tử vong

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 20:25 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã tạm thời khoanh vùng, cách ly khách sạn nơi người đàn ông Nhật Bản dương tính SARS-CoV-2 tử vong.

Chiều 14/2, ông Khổng Minh Tuấn – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, người đàn ông tử vong ở một khách sạn trên địa bàn phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này cách ly tập trung tại TP.HCM từ 17/01 đến 31/1 được xét nghiệm âm tính 2 lần. Kết thúc cách ly ngày 31/1/2021.

Ngày 1/2, trường hợp này ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 từ 11h-13h20, về ở tại P907 khách sạn Somesert West Point - số 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 13/2/2021, trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính 14/2, do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện.

Chiều cùng ngày, lối vào khách sạn Somesert West Point - số 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội được lực lượng chức năng tạm thời khoanh vùng cách ly, kiểm soát chặt chẽ.

Lực lượng y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ quanh khách sạn và khu vực môi trường xung quanh.

Bên trong khách sạn các hoạt động diễn ra bình thường. Các loại nhu yếu phẩm cũng được cung cấp đầy đủ cho người dân bên trong khu cách ly.

Chiều 14/2, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng – Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi tổ chức khám nghiệm, cơ quan công an bước đầu xác định người đàn ông quốc tịch Nhật Bản tử vong ở một khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ là do bệnh lý. Hiện lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan y tế làm những thủ tục tiếp theo.

Nguồn: http://danviet.vn/cach-ly-toan-bo-khach-san-noi-nguoi-dan-ong-nhat-ban-duong-tinh-sars-cov-2-tu-...Nguồn: http://danviet.vn/cach-ly-toan-bo-khach-san-noi-nguoi-dan-ong-nhat-ban-duong-tinh-sars-cov-2-tu-vong-50202114220266235.htm