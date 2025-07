Thế giới 24h: NATO cảnh báo 3 nước lớn có quan hệ với Nga

Tổng thư ký NATO – ông Mark Rutte (ảnh: Reuters)

Ông Rutte cảnh báo Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ

Phát biểu trong cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Mỹ, ông Rutte cho rằng 3 quốc gia lớn thuộc nhóm BRICS, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ “mang lại hiệu quả” khi gây sức ép đối với Nga, DW hôm 16/7 đưa tin.

“Thông điệp của tôi dành cho 3 quốc gia này, đặc biệt là nếu các vị đang sống ở Bắc Kinh, ở New Delhi, hoặc Tổng thống Brazil, các vị nên xem xét nghiêm túc điều này, vì nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến các vị”, ông Rutte nói.

“Hãy gọi điện cho ông Putin và nói với ông ấy rằng, ông ấy cần nghiêm túc về các cuộc đàm phán hòa bình. Nếu không, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc”, ông Rutte nói thêm.

Nga chưa phản ứng về thông điệp của ông Rutte.

Trước đó, hôm 14/7, trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể áp đặt “mức thuế rất nghiêm khắc”, lên tới 100% đối với các nước nhập khẩu năng lượng của Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine trong vòng 50 ngày.

Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là các nền kinh tế lớn trong nhóm BRICS và chiếm phần lớn tỷ trọng xuất khẩu năng lượng của Nga. Cùng với Nga và Nam Phi, 3 quốc gia này cũng là cốt lõi của liên minh kinh tế BRICS.

Hồi đầu tháng 7, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thêm 10% thuế đối với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ chính sách “chống Mỹ” của BRICS.

Ông Zelensky nêu hiệu quả khi đặc phái viên Mỹ tới thăm

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Nga đang e ngại Mỹ và không tiến hành bất cứ cuộc tập kích quy mô lớn nào kể từ khi ông Keith Kellogg – đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump – tới thăm Kiev (14/7).

Cơ sở hạ tầng ở Ukraine thiệt hại đáng kể do các đòn tập kích của quân đội Nga (ảnh: Getty)

“Ông Kellogg đã tới thăm Ukraine, và không có vụ tấn công lớn nào xảy ra trong 2 đêm liên tiếp. Đây là một hiện tượng rất thú vị. Thậm chí một số người nói đùa rằng chúng ta nên cấp hộ chiếu Ukraine cho Kellogg và giữ ông ấy ở lại. Và các quan chức Mỹ nên đến thăm chúng ta thường xuyên hơn. Điều này có nghĩa là gì? Khi người Mỹ ở đây, Nga không tấn công”, ông Zelensky trả lời phỏng vấn của Newsmax (hãng tin Mỹ).

Đêm 15/7, rạng sáng ngày 16/7, quân đội Nga phóng 400 máy bay không người lái (UAV) và một tên lửa vào nhiều khu vực ở Ukraine, không quân Ukraine cho hay.

Bộ Nội vụ Ukraine thông báo, 3 thành phố Kharkiv, Kryvyi Rih và Vinnytsia bị tập kích dữ dội. Ở Vinnytsia và các khu vực xung quanh, ít nhất 8 người bị thương.

DTEK (công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine) cho hay, khoảng 80.000 gia đình ở Kryvyi Rih và một số địa điểm khác ở vùng Dnipropetrovsk bị cắt điện.

Hỗn loạn tại điểm cứu trợ ở Gaza, 20 người chết

19 người thiệt mạng do giẫm đạp và một người tử vong do bị đâm tại một địa điểm phân phối hàng cứu trợ ở Khan Younis, Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) – tổ chức do Mỹ và Israel hậu thuẫn, hôm 16/7 cho biết.

Người dân Dải Gaza khiêng thi thể nạn nhân khỏi hiện trường vụ giẫm đạp ở Khan Younis (ảnh: Reuters)

Cơ quan Y tế Dải Gaza tuyên bố có 21 người thiệt mạng, nhưng không phải do giẫm đạp mà bị ngạt thở bởi đạn hơi cay bắn vào đám đông.

Guardian dẫn lời một số nhân chứng đưa tin, lực lượng bảo vệ điểm phân phối của GHF đóng cổng và xịt hơi cay vào đám đông đang chen lấn, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

“Mọi người xô đẩy nhau, khiến nhiều người ngã xuống và bị đè bẹp”, Mahmoud Fojo, một người bị thương trong vụ giẫm đạp, nói.

Trong tuyên bố hôm 16/7, GHF cáo buộc “các phần tử mang vũ khí liên quan tới Hamas” trong đám đông đã cố tình kích động và gây bất ổn.

Ít nhất 58.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, theo Guardian.