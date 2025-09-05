Tạm giữ cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tiền Phong đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ người gây thương tích cho cháu V là L.T.V.A (giáo viên cơ sở mầm non MX). Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ đối với L.T.V.A về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.

Hình ảnh cháu V có nhiều vết bầm tím trên mặt.

Đến 15 giờ cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con thì phát hiện trên mặt cháu V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra.

Kết quả xác định cháu V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái. Chủ tịch UBND phường Tiền Phong giao cho Công an phường tiến hành làm việc với các tập thể, cá nhân có liên quan để làm rõ vụ việc.