Hà Nội: Kẻ biến thái quay lén tại nhà vệ sinh nữ tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Sự kiện: Tin pháp luật

Một đối tượng có hành vi dùng điện thoại quay lén tại nhà vệ sinh nữ Trung tâm phục vụ hành chính công (Tây Hồ, Hà Nội) bị phát hiện, xử lý.

Nam thanh niên H (áo đỏ) làm việc với cảnh sát.

Trước đó, chiều 18/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ việc gây rối tại Trung tâm phục vụ hành chính công, số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện một đối tượng nam giới có hành vi sử dụng điện thoại di động quay lén trong khu vực nhà vệ sinh nữ. Đối tượng khai nhận là T.Đ.H (SN 2006, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Tây Hồ tiếp tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

-22/03/2026 08:04 AM (GMT+7)
