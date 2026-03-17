Israel tuyên bố hạ sát lãnh đạo an ninh hàng đầu Iran Ali Larijani

"Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani đã thiệt mạng trong đòn không kích của Israel" – ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố.

Hiện phía Iran chưa đưa ra xác nhận về thông tin này.

Israel tuyên bố đã hạ sát lãnh đạo an ninh hàng đầu Iran Ali Larijani. Ảnh: UPI

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng tuyên bố đã tiêu diệt ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng một phó tướng và một số thành viên cấp cao khác.

Một số nguồn tin từ Tel Aviv tiết lộ vụ tấn công nhằm vào ông Larijani là “một trong những chiến dịch ám sát quan trọng nhất của Israel” kể từ khi xung đột bùng phát.

Nếu thông tin được xác nhận, ông Larijani sẽ là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng kể từ sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong các đợt không kích của Mỹ - Israel hôm 28-2.

Ông Ali Larijani được bổ nhiệm giữ chức thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) vào tháng 8-2025. Một số nguồn tin mô tả ông là cố vấn thân cận của ông Khamenei quá cố. Trước đó, ông từng là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran giai đoạn 2005–2007.

Liên quan đến thông tin trên, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn tuyên bố thay mặt ông Larijani ca ngợi sự hy sinh của các binh sĩ hải quân Iran và khẳng định những mất mát này sẽ góp phần củng cố sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran trong thời gian tới.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết một tuyên bố chính thức từ ông Larijani có thể sẽ được công bố, song chưa có xác nhận rõ ràng về tình trạng của quan chức này.

Hiện các thông tin liên quan vẫn chưa được kiểm chứng độc lập, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.