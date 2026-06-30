Từ 1/7: Mẹ được nghỉ thai sản tới 7 tháng, bố được nghỉ tới 10 ngày khi sinh con thứ 2

Luật Dân số 2025 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến công tác dân số. Về thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, Luật này quy định, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng; trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Như vậy, với trường hợp nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con, trợ cấp thai sản sẽ được tính bằng 7 tháng x 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất.

Người lao động nữ mang thai hộ vẫn được nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ 2, tuy nhiên, đây là thời gian nghỉ tối đa. Thời gian nghỉ thai sản của nữ mang thai hộ chỉ được tính đến khi giao đứa trẻ, sau thời điểm giao đứa trẻ sẽ chấm dứt thời gian nghỉ chế độ thai sản dù có đủ 7 tháng hoặc chưa.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì lao động nữ mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần. Thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ là thời điểm ghi trong văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ…

Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày hết thời hạn hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì lao động nữ mang thai hộ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định, trừ trường hợp lao động nữ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 29 Luật Dân số 2025 sửa đổi bổ sung điểm c khoản 2 Điều 53 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nam đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:

Trường hợp vợ sinh đôi hoặc vợ sinh con thứ hai thì được nghỉ 10 ngày làm việc. Trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi

Như vậy, so với quy định hiện nay, lao động nam được thêm trường hợp nghỉ hưởng chế độ thai sản 10 ngày làm việc khi vợ sinh con thứ hai (theo quy định hiện hành chỉ được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh đôi).