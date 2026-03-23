Hà Nội: Diện mạo mặt bằng tuyến Metro 65.000 tỷ đồng trước ngày thi công đồng loạt

Tuyến Metro số 5 có tổng chiều dài 39,58 km, thiết kế đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm điện khí hóa. Cấu trúc tuyến bao gồm 6,59 km đi ngầm và 32,99 km đi trên mặt đất hoặc trên cao. Dự án đi qua địa bàn 18 phường, xã, quy hoạch hệ thống 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao) cùng 2 depot phục vụ vận hành khép kín.

Khởi công từ ngày 19/12/2025, tới nay, dự án Metro số 5 hiện tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn tất các điều kiện cần thiết để chuẩn bị khởi công các gói thầu đầu tiên theo đúng lộ trình.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, mặt bằng dự án đã được chuyển giao cho Tổng thầu EPC từ ngày 1/3. Tiếp sau khu gian S6–S7 khởi công ngày 17/3, các hạng mục tiếp theo của siêu dự án trị giá hơn 65.000 tỷ đồng này sẽ được triển khai đồng loạt từ ngày 1/4.

Hiện công tác khảo sát địa chất phần ngầm đã hoàn tất, tạo tiền đề để hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 4. Song song đó, việc xử lý thiết kế tại 22 điểm giao cắt cũng đang được đơn vị thi công rốt ráo thực hiện, sẵn sàng cho kế hoạch triển khai thi công hàng loạt các gói thầu trọng điểm.

Công tác giải phóng mặt bằng tại điểm cuối Thạch Bình (xã Yên Bài) đang bước vào giai đoạn nước rút để phục vụ triển khai dự án.

Việc phá dỡ, giải tỏa mặt bằng đang được tập trung thực hiện để sớm bàn giao hiện trường cho đơn vị thi công.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, dự án chiếm dụng tổng diện tích khoảng 168,67 ha; trong đó gần 50 ha thuộc diện phải thu hồi, phần còn lại là đất công cộng. Hiện đơn vị đang tập trung xử lý hiện trạng hạ tầng kỹ thuật chồng chéo, quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước mốc 30/6.

Tuyến Metro số 5 bắt đầu từ nút giao Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, xuyên ngầm qua 'lõi' đô thị dọc theo các trục xuyên tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh trước khi khớp nối với đại lộ Trần Duy Hưng.

Metro số 5 chuyển sang đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa Đại lộ Thăng Long, kết thúc tại ga S20 (Hòa Lạc – Yên Xuân). Quy hoạch dự án cũng dự phòng phương án kéo dài đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và khớp nối với tuyến đường sắt Hà Nội – Phú Thọ nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương liên vùng trong tương lai.

Tuyến metro sẽ góp phần chuyển hóa phương tiện di chuyển của người dân Thủ đô từ cá nhân sang công cộng. Theo Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội và Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến 2030 tầm nhìn đến 2050, hệ thống đường sắt đô thị sẽ có 10 tuyến với trên 410 km.